Economia e lavoro



Assi viari, Giorgio Bartoli invita a non perdere tempo

mercoledì, 6 marzo 2019, 18:56

Il presidente della Camera di Commercio di Lucca Giorgio Bartoli ha rilasciato nel pomeriggio di oggi una dichiarazione in merito agli Assi Viari definiti 'un progetto fondamentale':



Il progetto degli Assi Viari è un progetto fondamentale per lo sviluppo del territorio, per la sua migliore connessione con le aree produttive e i centri di distribuzione delle materie prime e delle merci, nonché con i grandi corridoi europei di comunicazione.

In quanto tale è un progetto complesso, che coinvolge indubbiamente diversi attori e diverse sensibilità. Reputo che in ogni azienda così come in ogni istituzione si possano incontrare momenti in cui sia meglio prendere decisioni, ancorché perfettibili, che non prenderne affatto.

Mi auguro che il confronto in atto porti ad un perfezionamento del progetto, ma senza che si perda di vista la necessità di concludere in fretta la progettazione al fine di realizzare altrettanto celermente un'opera necessaria per conservare e promuovere la sicurezza e il benessere della collettività tutta, così come la competitività della nostra economia.

Eccessivi ritardi o la mancanza di un dialogo costruttivo tra le parti potrebbero anche vanificare un'opportunità unica e difficilmente ripetibile per il nostro territorio.