Caruso (Osapp) attacca i sindacati confederali: "Il carcere di Lucca abbandonato a se stesso"

mercoledì, 6 marzo 2019, 21:38

Il vice segretario regionale del sindacato Osapp della polizia penitenziaria ha diffuso un duro comunicato di critica nei confronti dei sindacati confederali responsabili, a suo avviso, di non aver preso in considerazione le difficoltà in cui si trova il carcere San Giorgio di Lucca:

Nella giornata di ieri era stata convocata riunione presso il PRAP Toscana ai fini della revisione di un decreto risalente al 2000 e che era diventato obsoleto ed anacronistico. Pur apprezzando la disponibilità del Provveditore dr. Antonio Fullone, abbiamo registrato la ennesima sceneggiata adottata da tre sigle che a metà mattinata hanno chiesto una pausa e fuori dalla sede della riunione si accordavano, taccuino alla mano, sulla ripartizione delle piante organiche dei distaccamenti dei Nuclei e formulando una proposta che senza motivazione alcuna andava a modificare le Piante organiche di alcuni istituti non comprendendo il carcere di Lucca.

Il cui nucleo secondo loro va affossato. Proprio sulle necessità dell’istituto di Lucca l’ O.S.A.P.P. aveva segnalato delle sperequazioni gestionali che vedono il personale di Polizia Penitenziaria di quell’Istituto in costante sofferenza, tanto che quel personale di Polizia Penitenziaria effettua una media altissima di straordinario.

I dati forniti dall’O.S.A.P.P. avrebbero consentito un importante risparmio in termini di straordinario, uomini e mezzi aumentando, come proposto dall’ O.S.A.P.P. l’organico del nucleo di Lucca di sole due unità. Ma i sindacalisti che sedevano al tavolo a parte lo scrivente ed altri due su otto, erano portatori di interessi plurimi e decisamente controversi se non in conflitto, avendo ricoperto alcuni di loro incarichi di coordinatore o comandante dei Nuclei Traduzione che cercano di incrementare a loro arbitrio e senza riscontri gestionali di sorta le sedi che a loro più aggradano.

Rendendo la contrattazione un fatto apparentemente tecnico, ma in realtà un fatto privato. Impedendo scelte democratiche e SERIE!!! Non serve un limite temporale di gestione solo ai Dirigenti od ai Funzionari come prospettato dal Capo del Dipartimento, serve un limite anche alle vesti di sindacalista, soprattutto per contrastare quei fenomeni di incrostazione per i quali, come ieri, ci si dimentica di fare il bene del personale e della collettività (quando si muove un mezzo della Polizia Penitenziaria si spendono soldi dei contribuenti), si portano ad una contrattazione regionale interessi settoriali e si mettono insieme accordi di cartello che vanno a muovere il personale senza logiche congrue e come fossero pedine su uno scacchiere che non regge le scelte irragionevoli di un tavolo, partito sicuramente con buoni propositi, ma che ha solo danneggiato i colleghi del servizio a turno ed alcuni istituti di nicchia (Grosseto ed appunto Lucca).

Si può stare in minoranza e l’O.S.A.P.P. ha sempre rifiutato gli accordi sottobanco e ci sa stare con dignità in minoranza, ma non si può accettare una contrattazione dove i sindacati si sostituiscono all’amministrazione facendo gli interessi dell’amministrazione e non del personale.