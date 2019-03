Economia e lavoro



Consorzio: "La minoranza fa saltare il numero legale dell’assemblea, impedendo la discussione del bilancio di fine mandato"

mercoledì, 20 marzo 2019, 14:32

“Adducendo motivazioni inesistenti e strumentali, l’opposizione in assemblea consortile, guidata da Fortunato Angelini, ha fatto mancare il numero legale, impedendo di fatto la discussione del bilancio di fine mandato del Consorzio: uno strumento accurato e dettagliato, preparato con attenzione e impegno dagli uffici consortili. Tale comportamento ha impedito anche l’approvazione di alcuni atti economici importanti: tra cui il recepimento di finanziamenti per realizzare significativi lavori di manutenzione. Ancora una volta, il comportamento poco responsabile della minoranza, che pare interessata solo a piccole forme di visibilità in vista dell’ormai prossimo appuntamento elettorale, produce un danno alla via dell’Ente. E finisce col gettare discredito sull’attività dei lavoratori consortili”.

Così il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, con una sua nota ufficiale.

“La minoranza, guidata da Angelini – prosegue la nota del Consorzio - anche in questo caso conferma il solito comportamento, adottato in tutti questi cinque anni: ogni volta che la discussione sui documenti previsionali e consuntivi ha permesso ampia partecipazione dell’assemblea alle scelte strategiche per la vita dell’Ente, l’opposizione ha infatti sempre preferito appellarsi a piccole questioni formali, usate strumentalmente, per tirarsi indietro da un confronto costruttivo: che sicuramente sarebbe stato più faticoso, ma senza dubbio più utile, di uno ostruzionismo pregiudiziale. E’ da evidenziare infine che la minoranza non si è presentata alla discussione del bilancio di fine mandato, dopo aver richiesto la convocazione dell’assemblea per analizzarlo”.