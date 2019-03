Economia e lavoro



Istituto comprensivo Lucca 4 di San Marco, interventi agli otto plessi

giovedì, 14 marzo 2019, 14:07

Tanti interventi di edilizia scolastica concordati, molte segnalazioni raccolte, e l'avvio di un confronto sull'attività didattica, per un coordinamento sempre più forte ed efficace tra scuola e amministrazione comunale. E' stato senza dubbio positivo l'incontro tra le commissioni scuola e lavori pubblici del Consiglio comunale (presiedute rispettivamente da Teresa Leone e Daniele Bianucci) e il Consiglio d'istituto del comprensivo Lucca 4, che ha sede a San Marco. All'appuntamento hanno partecipato anche l'assessora alle attività educative Ilaria Vietina, quello ai lavori pubblici Celestino Marchini, la dirigente scolastica Mariacristina Pettorini e il presidente del Consiglio d'istituto Daniele Cianchi.

"E' il primo degli incontri che, anche durante questo anno scolastico, realizzeremo in tutti gli istituti comprensivi del Comune – spiegano i presidenti delle commissioni, Teresa Leone e Daniele Bianucci – Vogliamo infatti confermare un rapporto periodico ed efficace con le nostre scuole: con le quali desideriamo condividere criticità e progettualità".

"Coi rappresentanti dei docenti e dei genitori ci siamo confrontati sulle necessità degli otto plessi in cui si articola il comprensivo – racconta l'assessore Celestino Marchini – E' stata un'occasione importante per illustrare gli interventi di edilizia scolastica e di manutenzione in programma, ma anche per raccogliere segnalazioni ed indicazioni: che saranno preziose per le programmazioni future".

"La scuola e il Comune possono collaborare sotto moltissimi aspetti in merito alla pianificazione dell'attività didattica, e già lo fanno bene e da tempo – evidenzia l'assessora Ilaria Vietina – Questa iniziativa di confronto, che portiamo avanti da anni, è importante per rendere il legame ancora più forte. Per approfondire meglio i progetti in programma, abbiamo concordato col Consiglio d'istituto di fissare un ulteriore incontro già nelle prossime settimane".

Ecco, nel dettaglio, il piano degli interventi del Comune, presentati per gli otto plessi del comprensivo.

Scuola media Massei, Mutigliano.

Nell'anno scolastico 2018-19 è stata eseguita la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, con sostituzione di vari corpi illuminanti e temporizzatori. L'adeguamento verrà completato durante il periodo estivo. In programma c'è la realizzazione dell'illuminazione del parcheggio, e l'istallazione di un lampione davanti all'ingresso e soprattutto (durante l'estate) il rifacimento di una parte significativa del tetto

Scuola primaria Sardi, Vallebuia, via Billona.

Il Comune ha provveduto all'adeguamento dell'impianto elettrico. In programma c'è la realizzazione del parcheggio (durante la riunione è stata avanzata anche la richiesta di realizzare, in area attigua, un campetto sportivo). E' stato ripristinato il viale pedonale di accesso dalla strada alla terrazza dell'ingresso principale; è stata sostituita parte della recinzione (zona bassa) del campo basket e il cancello d'ingresso; sono stati completati vari interventi di manutenzione idraulica e falegnameria.

Scuola infanzia di Mutigliano.

E' stato istallato, come richiesto, un faro e sono stati realizzati vari interventi di ordinaria manutenzione.

Scuola infanzia e Scuola primaria Civitali Monte San Quirico, alla Chiesa.

Sono stati completati vari interventi di ordinaria manutenzione.

Scuola infanzia San Marco, via Salicchi.

E' stata richiesta l'istallazione di un cancello sulla rampa di uscita.

Scuola infanzia via San Marco.

Si è provveduto alla sostituzione di alcuni impianti radiatori e sono stati realizzati altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Scuola primaria Martini, San Marco, via Baccelli.

E' stata impermeabilizzata la pensilina e sono stati realizzati vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.