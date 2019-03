La Cna firma il protocollo contro la violenza di genere

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 8 marzo 2019, 17:29

Il commento della direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, in relazione alle ultime dichiarazioni dei rappresentanti sindacali, con i quali fra l’altro c’è la volontà di rendere più costante il confronto

venerdì, 8 marzo 2019, 09:07

Un prodotto unico nel suo genere, immutato da oltre 100 anni, quattro imprenditori lucchesi legati da una lunga e profonda amicizia, una storia artigiana che è parte integrante della storia manifatturiera italiana e l'obiettivo di investire in un prodotto storico e di grande prestigio

giovedì, 7 marzo 2019, 17:57

Simone Pialli funzionario della Fisascat Cisl interviene in merito alla ricorrenza della giornata della festa della donna

giovedì, 7 marzo 2019, 17:33

Sono circa 85mila le donne che ogni anno si rivolgono alle oltre 40 strutture consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest e lo fanno in tutte le fasi della loro vita attraverso percorsi dedicati

giovedì, 7 marzo 2019, 14:20

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima fila per prevenire e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici: e per questo, aderisce alle manifestazioni in programma venerdì 15 marzo prossimo, il “Friday for future #climatestrike”, promosso a livello globale dalla giovanissima ragazza di origini svedesi, Greta Thunberg

mercoledì, 6 marzo 2019, 21:38

Il vice segretario regionale del sindacato Osapp della polizia penitenziaria ha diffuso un duro comunicato di critica nei confronti dei sindacati confederali responsabili, a suo avviso, di non aver preso in considerazione le difficoltà in cui si trova il carcere San Giorgio di Lucca