La Fillea CGIL Lucca partecipa alla protesta del settore lapideo e proclama sciopero il primo aprile

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:49

“Sì alle cave” è la posizione assunta dalla segreteria e dal direttivo della Fillea CGIL di Lucca. C’è molta preoccupazione anche in provincia di Lucca per il futuro del settore lapideo, sia al monte che al piano.

"L’attività estrattiva e la trasformazione - si legge nel comunicato -, se fatte in sicurezza e nel rispetto di ambiente e paesaggio, sono un’enorme ricchezza anche per il nostro territorio in termini di sviluppo e di occupazione.

Nel settore serve chiarezza normativa per dare certezze e programmare investimenti. Si riscontra talvolta ingiustificata penalizzazione delle imprese lapidee situate in Versilia e Garfagnana. E’ indispensabile salvaguardare cave storiche e rappresentative dell’identità del territorio, altrimenti destinate alla chiusura per mancanza di obiettivi sostenibili economicamente.

Sono a rischio le aziende che, situate nelle aree contigue di cava del Parco, destinate da secoli all’estrazione, sono le più virtuose per effetto della disciplina di maggior rigore cui sono assoggettate. E’ a rischio la montagna, perché le cave nell’Alta Versilia e Garfagnana permettono la sopravvivenza dei comuni montani.

Quindi la Fillea CGIL di Lucca si unisce alla protesta di Massa Carrara e proclama 8 ore di sciopero del settore per l’intera giornata di lunedì 1° aprile per: l’incremento dell’occupazione e qualità del lavoro, perché sia tutelata la prosecuzione dell’attività estrattiva, per lavorare in sicurezza, per avere regole chiare e certe, per uno sviluppo sostenibile".