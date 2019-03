Economia e lavoro



Lazzareschi (Sofidel) lancia l'allarme: "Costo del gas, situazione difficile"

lunedì, 18 marzo 2019, 13:25

di Eliseo Biancalana

Si è svolto stamani nel complesso monumentale San Francesco a Lucca, il convegno "Gas, competitività e sostenibilità ambientale nell'industria italiana". L'evento organizzato da Assocarta e Confindustria Toscana Nord ha messo a confronto esponenti del mondo imprenditoriale e della politica. Tra i relatori anche l'amministratore delegato del Gruppo Sofidel, Luigi Lazzareschi, che in questa intervista spiega perché il costo del gas in Italia incide negativamente sulla competitività estera del settore.

Luigi Lazzareschi, oggi lei è qui per partecipare alla tavola rotonda "Gli impatti sull'industria gasivora". Gas e settore cartario, qual è la sua posizione in merito?

Sicuramente il settore cartario è il settore, in Italia, che consuma più gas di qualsiasi altro settore industriale. Quindi il gas è di vitale importanza. Oggi rappresenta il secondo costo, dopo la materia prima cellulosa. Il costo del gas in Italia è tra un 15 e un 20 per cento più alto, in media, degli altri paesi europei. Oggi l'economia delle aziende industriali italiane (per lo meno tipo le nostre) non è quella di rimanere in un contesto italiano ma è quella di giocare a un livello almeno europeo e non si può competere con altri concorrenti quando loro pagano il gas il 15-20 per cento in meno. Quello che chiediamo è che non vorremmo essere favoriti rispetto agli altri paesi europei, ma perlomeno avere un prezzo concorrenziale, uguale a paesi come la Francia, la Germania e l'Inghilterra.

Quanto tutto questo incide sul cartario lucchese?

Sicuramente aggrava la situazione, che in questo momento è molto delicata visto l'incremento molto importante della materia prima, la cellulosa. La materia prima sembra che si stia un pochino riadeguando a valori più normali, mentre la situazione del gas sembra vada sempre più peggiorando. C'è una grande attenzione. Oggi il Gruppo Sofidel è un gruppo molto internazionalizzato quindi potrei dire che per Sofidel è troppo facile vincere facile, nel senso che avendo stabilimenti in tutta Europa riusciamo a bilanciare abbastanza bene i costi e i rischi. Ma chi oggi è in Italia nel settore cartario vede una situazione molto difficile. Questo fa sì che l'Italia nel nostro settore, ma anche in altri, diventi area di conquista e di investimenti esteri.

Come sta andando in questo periodo la Sofidel?

È un momento di grandi effervescenze. In Europa stiamo continuando a crescere ed è una crescita organica, nel senso che cresciamo negli stabilimenti già esistenti. Abbiamo terminato due investimenti importanti, uno in Polonia e uno in Spagna, presso stabilimenti che avevamo già da diversi anni. Però il grosso, la parte diciamo più eccitante, è lo sviluppo negli Stati Uniti: stiamo facendo cose importanti sul mercato che era rimasto un po' fermo. Sicuramente Sofidel lì sta crescendo molto ma stiamo facendo un grosso lavoro su tutto il distretto cartario lucchese: grazie a Sofidel, tutti i nostri concorrenti americani stanno rinnovando la parte tecnologica, quindi i macchinari per la produzione e la trasformazione di carta. Credo che il nostro investimento abbia fatto bene a tutta Lucca.