Economia e lavoro



L'economista Lucrezia Reichlin a Lucca per la cerimonia inaugurale dell'anno accademico della Scuola IMT

venerdì, 29 marzo 2019, 09:52

Lucrezia Reichlin, economista di fama internazionale, professore ordinario di Economia alla London Business School e Grande ufficiale della Stella d'Italia, sarà il relatore della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2018-2019 della Scuola IMT Alti studi Lucca, in programma martedì 2 aprile, a partire dalle 16, nella chiesa di san Francesco a Lucca.



"L'Europa tra regole e mercato" è il titolo della sua lectio magistralis, un tema attuale e sentito in un momento difficile per l'economia e il panorama politico europeo, che sta mettendo in discussione le fondamenta dell'Europa Unita come l'hanno voluta i Padri fondatori.



La cerimonia inaugurale si aprirà con il corteo dei docenti della Scuola, i rettori e i delegati delle altre Università italiane, che entreranno in San Francesco vestendo per l'occasione le tradizionali toghe. Dopo i saluti iniziali delle autorità - è previsto l'intervento del presidente della Fondazione FLAFR, Marcello Bertocchini, del presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, del sindaco di Lucca, Alesandro Tambellini, e del vicepresidente della Regione Toscana e assessore a Cultura, Università e Ricerca, Monica Barni – seguirà la prolusione del direttore della Scuola Pietro Pietrini. L'inaugurazione si chiuderà con la lectio magistralis di Lucrezia Reichlin.



La cerimonia è aperta al pubblico. Per partecipare è sufficiente comunicare la propria presenza scrivendo a inaugurazione20182019@imtlucca.it o chiamando i numeri 0583 432606-543-552 per essere accreditati.