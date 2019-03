Economia e lavoro



Michela Fucile eletta per la seconda volta Presidente di Confartigianato Imprese Lucca

giovedì, 28 marzo 2019, 16:59

Mercoledì 27 marzo si è svolta l’assemblea dei delegati per eleggere il nuovo presidente, il consiglio generale della Confartigianato Imprese Lucca e le altre cariche elettive. L’assemblea, alla quale ha partecipato un numero considerevole di delegati della provincia, ha rinnovato la fiducia al Presidente in carica, dott.ssa Michela Fucile, complimentandosi per il lavoro svolto nei 4 anni di incarico.

Nei quattro anni di mandato Michela Fucile, insieme al direttore Roberto Favilla, ha proseguito, pur tra le molte difficoltà congiunturali che l'hanno portata a scelte a volte anche difficili, benché obbligate, nell'oculata gestione dell'associazione.

La dott.ssa Fucile ha ricordato come la sua attività di Presidente di Confartigianato è stata svolta con il massimo impegno e nei prossimi quattro anni si orienterà ancora di più verso un razionale coordinamento delle attività politico sindacali, coadiuvata dai dirigenti ed anche dai funzionari dell'Associazione. A tal riguardo gli uffici della struttura saranno oggetto di una revisione importante che comporterà anche, crearne di nuovi.

Tra i principali obiettivi del suo programma citiamo:

1) il rafforzamento dell'attività di comunicazione sia attraverso i canali innovativi (social network, newsletter, sito internet) sia attraverso i canali tradizionali quali comunicati stampa, circolari, notiziario, pubblicità sui quotidiani e tv. Migliorare la comunicazione stando al passo con i tempi è fondamentale anche per intercettare le nuove imprese, i giovani, che a volte vedono nella struttura associativa un'organizzazione distante dalle loro aspettative.

2) La realizzazione di percorsi formativi ad hoc per gli artigiani in modo da creare una classe dirigente sempre più competente e pronta ai mutamenti della moderna economia. Ciò sarà più facile grazie alla nostra agenzia formativa interna ed a quella regionale, il CEDIT.

3) L'Artigianato deve riacquistare il suo valore formativo nei confronti dei giovani. Per questo l'esperienza maturata nella bottega artigiana è fondamentale. Occorre in tal senso rivalorizzare l'artigianato artistico anche per realizzare il progetto legato alla “via dell'artigianato” che, per primi, abbiamo sollecitato da tanti anni (fin dall’Amministrazione Fazzi) e che vorremmo concretizzare con l'attuale Sindaco Tambellini che se ne era fatto carico.

4) Rimane fondamentale, anche per il futuro, migliorare l’accesso al credito per le micro e piccole imprese. Il nostro strumento ACT è imprescindibile a tal riguardo ma occorre puntare molto anche sui bandi europei grazie ai quali è possibile ottenere importanti finanziamenti.

5) Per le politiche dello stato sociale, abbiamo sviluppato un dialogo continuo con Istituzioni locali a vari livelli e con altre associazioni, ottenendo ottimi risultati con agevolazioni per anziani e famiglie a basso reddito (citiamo ad esempio i risultati ottenuti relativamente alla riduzione della tariffa per i rifiuti, delle bollette del gas e della luce e gli sconti sui trasporti pubblici). E' inoltre nostra intenzione dare un forte impulso allo sviluppo del Patronato Inapa che rappresenta un settore strategico per l'implementazione di nuovi servizi alla persona.

6) Fondamentale è la partita degli assi viari che devono essere realizzati nel più breve tempo possibile per non perdere altre occasioni e per far sì che le nostre imprese si affaccino anche su altri mercati.

7) Occorre inoltre recuperare gli spazi dismessi, i grandi contenitori quali la Manifattura Tabacchi per riportare nella città funzioni esternalizzate e dare al Centro Storico nuova linfa vitale.

Ricordiamo inoltre la questione del Mercato del Carmine per il quale ci stiamo adoperando affinché questo importante spazio torni a pullulare di attività agricole, artigianali e commerciali legate al nostro territorio.

Alla Presidente Fucile, che ha ricevuto l'unanime consenso e approvazione dell'operato da parte di tutti i partecipanti all'Assemblea, e a tutti i neo eletti vadano i migliori auguri di buon lavoro.