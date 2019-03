Economia e lavoro



Monsignor Italo Castellani alla cena degli artigiani

martedì, 19 marzo 2019, 18:47

Domenica 24 marzo l'arcivescovo di Lucca, monsignor Italo Castellani, sarà nella sede della Confartigianato per celebrare, alle ore 9.30 la messa con gli artigiani.

Inutile dire - è scritto in una nota - che è un momento importante da vivere con gioia per l’attenzione che mons. Castellani, riserva al mondo dell’artigianato. Auspichiamo la presenza di tanti artigiani anche perché questa sarà l’ultima volta che mons. Italo Castellani sarà in mezzo a noi per raggiunti limiti di età. Gli dobbiamo gratitudine e riconoscenza perché sono ben 12 anni che ci onora della sua presenza. Quindi fin da ora vi chiediamo di telefonare numerosi allo 0583/47641 onde sapere quanti siamo per organizzare al meglio la colazione che si terrà al termine della funzione religiosa.