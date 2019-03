Economia e lavoro



Nuovo record per l’export lucchese nel 2018

venerdì, 15 marzo 2019, 14:39

di francesca sargenti

Nell’anno 2018 l’export delle imprese della provincia di Lucca ha segnato un nuovo record storico sfiorando i 4,3 miliardi di euro, con una crescita del +9,8 per cento rispetto ai 3,9 miliardi del 2017 e un saldo commerciale attivo per quasi 2,2 miliardi di euro.

L’incremento registrato a Lucca è il più elevato in Toscana, dove le vendite all’estero sono cresciute mediamente del +4,5 per cento, mentre a livello nazionale l’aumento si è fermato al +3,1 per cento. Nel dettaglio territoriale, Lucca e Firenze hanno trainato la performance regionale, mentre per Arezzo, Pisa, Prato e Pistoia la dinamica è risultata più contenuta. In negativo le restanti province.

La forte crescita delle vendite all’estero provinciali nel 2018 è legata al positivo andamento di alcuni tra i principali settori produttivi locali, in particolare la meccanica, la cantieristica nautica e il cartario, mentre per le calzature e il lapideo prosegue il periodo di difficoltà. Questa in sintesi l’analisi dei dati sul commercio estero diffusi da ISTAT ed elaborati dall’Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Lucca.

“I dati sulle vendite all’estero della provincia ci presentano un’economia in recupero nella seconda metà del 2018, specialmente nei settori a maggiore apertura internazionale come la meccanica, la nautica e il cartario, dove il forte aumento dei costi delle cellulose continua a pesare significativamente sui bilanci aziendali- ha osservato Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio di Lucca- La congiuntura economica mondiale resta però incerta e le relazioni internazionali presentano ancora criticità.”

Il cartario ha segnato un incremento del +9,2 per cento, confermandosi primo settore per vendite all’estero superando il miliardo euro, grazie al deciso aumento delle vendite di pasta da carta, carta e cartone (+22,6 per cento) che ha spinto la crescita del settore mentre gli articoli in carta e cartone sono rimasti stabili.

La meccanica è balzata di un +28,4 per cento, superando i 906 milioni di euro di esportazioni grazie a un incremento di 200 milioni rispetto al 2017; all’interno del settore, le vendite di macchine per impieghi speciali sono cresciute del +34,6 per cento portandosi a 707 milioni di euro nei dodici mesi. È proseguita la crescita della cantieristica nautica, salita del +15,6 per cento a quota 664 milioni di euro, confermando il trend positivo del 2017 quando il recupero era stato del +23,1 per cento; l’andamento del settore, seppur positivo, rimane comunque di difficile interpretazione in quanto legato alla fatturazione di commesse solitamente pluriennali.

Si confermano in positivo anche la fabbricazione di materiale elettrico e meccanica di precisione, cresciuta del +15,6 per cento (280 milioni), e l'industria metallurgica (254 milioni) che ha visto un incremento delle esportazioni del 11,0 per cento, determinato dal buon andamento delle vendite di prodotti in rame (+15,0 per cento). In crescita anche la gomma e plastica (+4,2 per cento).

Tra i settori con vendite all’estero in calo, il comparto alimentare (296 milioni) ha evidenziato difficoltà contenute (-2,6 per cento) per la diminuzione delle vendite di olio di oliva, di semi ecc. (-1,7 per cento), così come l'industriachimica che è passata in negativo (-3,7 per cento) trascinata dalla flessione delle vendite all’estero della farmaceutica (-7,2 per cento).

Permangono forti criticità per il sistema moda, con il cuoio e calzature (191 milioni) in calo del -13,6 per cento e il tessile e abbigliamento che ha ceduto il -15,3 per cento nell’anno; prosegue la fase negativa dell’industria lapidea, del vetro e delle pietre estratte, le cui vendite estere sono scese a 166 milioni per un -12,4 per cento rispetto al 2017.

L’Europa si conferma quale prima area di destinazione dell’export provinciale con 2.533 milioni di euro, in crescita del +4,7 per cento nei dodici mesi: sono aumentati in particolare gli scambi sia verso l’Area UE28 (+4,9 per cento; 2.204 mln) che verso i paesi non comunitari (+3,4 per cento; 329 mln). Il discontinuo andamento delle commesse della nautica ha influenzato la dinamica degli scambi verso il continente americano (+28,9 per cento; 1.053 mln), con una forte crescita del mercato nordamericano (+44,6 per cento; 598 mln) per le vendite di cantieristica, meccanica e cartario; verso l’America centro-meridionale l’incremento è comunque buono (+12,8 per cento; 455 mln). In aumento anche le vendite verso Africa (+3,2 per cento; 125 mln) e Asia (+6,7 per cento; 510 mln), mentre frenano quelle verso l’Oceania (-4,5 per cento; 66 mln).

Anche per le importazioni provinciali nel 2018 si è registrata una crescita significativa, con un +11,4 per cento che ha portato gli acquisti dall’estero sopra quota 2,1 miliardi di euro nei dodici mesi, il nuovo record storico per l’import lucchese. Per la Toscana la dinamica è risultata poco inferiore (+9,4 per cento), mentre a livello nazionale il valore delle importazioni è salito del +5,6 per cento.

Nel dettaglio settoriale, la crescita dell’import è stata trainata dal cartario (814 mln di euro) che ha segnato un incremento del +19,6 per cento (+133 mln), determinato dalle perduranti tensioni sul mercato della cellulosa che hanno causato un elevato rincaro delle fibre.

In aumento anche gli acquisti dell’industria metallurgica (+42,8 per cento; 181 milioni), della meccanica (+12,9 per cento), del materiale elettrico e meccanica di precisione (+17,5 per cento) e della nautica.

In calo invece le importazioni dell’industria chimica e farmaceutica (-3,5 per cento) per la contrazione della farmaceutica (-8,4 per cento), dell’industria alimentare (231 milioni, in prevalenza olii) che hanno ridotto gli acquisti esteri del -16,3 per cento, del cuoio e calzature (-8,7 per cento), del tessile e abbigliamento (-6,2 per cento), dei prodotti agricoli, della caccia e della pesca (-1,1 per cento) e del lapideo, vetro e pietre estratte in flessione del -31,1 per cento.

Gli acquisti dai paesi europei (1.307 mln) sono cresciuti del +2,2 per cento nel complesso, con un balzo per quelli non UE (+18,6 per cento; 83 mln). In calo l’import dall’America settentrionale (-11,8 per cento; 138 mln), più che compensato dall’area centro-meridionale (+53,5 per cento; 441 mln), mentre sono in ripresa gli acquisti dall’Asia (+13,2 per cento; 155 mln) e dall’Africa (72 mln), più che raddoppiati rispetto al 2017 (+103,8 per cento).