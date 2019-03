Economia e lavoro



Pubblicato il bando di concorso pubblico per selezionare il curatore dell'orto botanico

venerdì, 22 marzo 2019, 16:46

É stato pubblicato oggi sul sito web del Comune di Lucca il bando di concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato come Curatore dell'Orto Botanico di Lucca. Fra i requisiti richiesti il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali, biotecnologie indirizzo biotecnologie agrarie vegetali (vecchio ordinamento) e relative lauree specialistiche o magistrali equiparate ai sensi del decreto MIUR 9.7.2009, – lauree di di primo livello appartenenti alle classi L02 (biotecnologie), L13 (scienze biologiche), L25 (scienze e tecnologie agrarie e forestali), L26 (scienze e tecnologie agro-alimentari) e L32 (scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura).

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 23 aprile 2019 al protocollo del Comune, a mano, per posta raccomandata o pec, secondo le disposizioni indicate nel bando. Qualora il numero dei candidati ammessi superi il numero di cinquanta, l'amministrazione, decideràse organizzare una prova preselettiva consistente nella soluzione di quiz a risposta multipla sulle materie di esame previste per la prima prova scritta. Tutte le informazioni l'avviso, il regolamento delle procedure selettive e il modello della domanda sono disponibili all'indirizzo:

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19467