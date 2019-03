Sanità in "rosa", sono 85mila le utenti dei consultori

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 7 marzo 2019, 17:57

Simone Pialli funzionario della Fisascat Cisl interviene in merito alla ricorrenza della giornata della festa della donna

giovedì, 7 marzo 2019, 14:20

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima fila per prevenire e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici: e per questo, aderisce alle manifestazioni in programma venerdì 15 marzo prossimo, il “Friday for future #climatestrike”, promosso a livello globale dalla giovanissima ragazza di origini svedesi, Greta Thunberg

mercoledì, 6 marzo 2019, 21:38

Il vice segretario regionale del sindacato Osapp della polizia penitenziaria ha diffuso un duro comunicato di critica nei confronti dei sindacati confederali responsabili, a suo avviso, di non aver preso in considerazione le difficoltà in cui si trova il carcere San Giorgio di Lucca

mercoledì, 6 marzo 2019, 18:56

Il presidente della Camera di Commercio di Lucca Giorgio Bartoli ha rilasciato nel pomeriggio di oggi una dichiarazione in merito agli Assi Viari definiti 'un progetto fondamentale'

mercoledì, 6 marzo 2019, 17:40

Confindustria Toscana Nord interviene a seguito dell'incontro di presentazione del progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca da parte di ANAS

mercoledì, 6 marzo 2019, 13:22

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando Ricerca” per l’attribuzione di contributi valevoli nel triennio 2019-2021, che ha per obiettivo il sostegno a progetti di ricerca, sviluppati da soggetti appartenenti al Sistema Universitario e della Ricerca, che vengano realizzati in partnership con enti pubblici o privati della...