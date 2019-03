Economia e lavoro



Sistema Tangenziale, presentato il progetto del primo stralcio ma è scontro nel Pd

mercoledì, 6 marzo 2019, 00:34

di eliseo biancalana

Il progetto c'è, la polemica politica pure. La presentazione, da parte dei tecnici dell'Anas, del progetto definitivo del primo stralcio del sistema tangenziale di Lucca, che si è svolta alla Cappella Guinigi del Complesso San Francesco, è stata segnata da una polemica aperta tra gli amministratori locali del partito democratico.

Le ostilità sono partite dai social network, quando poche ore prima dell'inizio della presentazione il sindaco di Capannori Luca Menesini ha fatto sapere che non avrebbe partecipato all'iniziativa voluta dal sindaco di Lucca, provocando la replica del primo cittadino del capoluogo Alessandro Tambellini.

La polemica a distanza è continuata indirettamente anche al Complesso San Francesco, dove sono stati diversi gli amministratori del territorio e i rappresentanti delle associazioni di categoria presenti ad ascoltare i tecnici dell'Anas: l'ingegner Achille Di Vito Franceschi (responsabile unico del procedimento), l'ingegner Giuseppe Danilo Margeri (progettista), gli architetti Francesca Romana e Raffaella Sanseverino e il paesaggista Marco Colazza membri del gruppo di progetto.

Il convegno è stato introdotto dal sindaco Tambellini, che ha ricordato che la viabilità attuale risale all'Ottocento ed è pertanto un "sistema che può entrare in crisi in qualsiasi momento".

Poi i tecnici hanno illustrato l'intervento, che ha un'estensione complessiva di circa 12 chilometri per un costo complessivo di 100 milioni di euro. Prevede la costruzione di un asse Nord-Sud da 5,67 chilometri (dalla statale 12 dell'Abetone e del Brennero alla nuova rotatoria "Antraccoli Est"), di un asse Ovest-Est da 1,65 chilometri (dalla nuova "rotatoria Antraccoli Ovest" fino a quella "Ospedale S. Luca") e un asse Est-Ovest di 4,64 chilometri (che si svilupperà in direzione del casello del Frizzone).

Lungo il tracciato sorgeranno otto nuove rotatorie, due delle quali ad Antraccoli. Dall'Anas hanno evidenziato come il progetto abbia tenuto conto delle specificità ambientali e paesaggistiche del territorio. Nessuno ha negato che l'opera avrà un impatto ambientale, ma è stato posto l'accento sulle azioni volte a mitigarlo e sugli interventi di compensazione per cui saranno investiti 1,15 milioni di euro, tra ripristino dei canali irrigui, barriere antirumore e messa in opera della vegetazione lungo l'estensione dell'opera. Sono state individuate in particolare due aree sensibili: una ai Laghetti di Lammari e l'altro a Lunata.

L'opera dovrebbe portare a una riduzione del traffico intorno alle Mura di Lucca e lungo Viale Europa. Ma dovrebbe giovarne pure Capannori, in particolare lungo la via comunale del Popolo e la via dell'Ave Maria. Per quanto riguarda i tempi, si dovrà attendere la verifica di ottemperanza alla valutazione di impatto ambientale (che dovrebbe durare 6-7 mesi) e l'acquisizione dei pareri di tutti gli enti coinvolti nell'ambito della conferenza dei servizi che sarà avviata presso il ministero delle Infrastrutture, per arrivare, presumibilmente entro fine anno all'approvazione formale al Cipe.

Entro giugno 2020 dovrebbe quindi arrivare il bando gara per il progetto esecutivo e l'opera dovrebbe essere realizzata entro il 2023. Lo stralcio fa parte del futuro sistema tangenziale, che comprende anche il nuovo Ponte sul Serchio, dell'estensione di 30 chilometri e il valore di 270 milioni di euro. Riguardo al secondo stralcio, è stata presentata la nuova progettazione al provveditorato di Firenze di cui si attende il parere.

"Questa è l'ultima occasione" ha detto il consigliere regionale Stefano Baccelli (Pd) che ha poi polemizzato con Menesini, accusandolo di aver cambiato idea sul passaggio dell'opera da via Domenico Chelini rispetto a quando era il vicesindaco di Giorgio Del Ghingaro (attuale sindaco di Viareggio che era presente in San Francesco).

Baccelli ha pure avuto una polemica, nel pubblico, con un rappresentante dell'Ance, Stefano Varia, perché per il consigliere le associazioni di categoria dovrebbero esprimersi di più in favore dell'opera. "Non esiste un'infrastruttura a impatto zero" ha detto l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, che ha aperto a miglioramenti purché non richiedano nuove valutazioni di impatto ambientale. Apertura al dialogo con i cittadini anche dal sindaco Tambellini.