Successo per il convegno Fidapa

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 18 marzo 2019, 16:14

Continua la campagna di recruiting tutta italiana che toccherà l’intera penisola. Quattro nuove date per il mese di marzo: Roma, Napoli, Reggio Calabria e Firenze

lunedì, 18 marzo 2019, 13:25

Si è svolto stamani nel complesso monumentale San Francesco a Lucca, il convegno "Gas, competitività e sostenibilità ambientale nell'industria italiana". L'evento organizzato da Assocarta e Confindustria Toscana Nord ha messo a confronto esponenti del mondo imprenditoriale e della politica

lunedì, 18 marzo 2019, 10:06

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con il Corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, con il patrocinio, tra gli altri, dell'Università di Pisa, della Scuola alti studi IMT e della Scuola superiore dell'avvocatura

venerdì, 15 marzo 2019, 15:09

Una consulenza cardiologica o una misurazione della pressione arteriosa, una spirometria o un ecocolordoppler vascolare. Questo e molto altro sarà possibile in questi mesi, da qui a giugno, grazie a "Lions in piazza", l'iniziativa del distretto Toscana dei Lions, che porta nelle piazze di molte città della nostra regione specialisti...

venerdì, 15 marzo 2019, 14:39

Nell’anno 2018 l’export delle imprese della provincia di Lucca ha segnato un nuovo record storico sfiorando i 4,3 miliardi di euro, con una crescita del +9,8 per cento rispetto ai 3,9 miliardi del 2017 e un saldo commerciale attivo per quasi 2,2 miliardi di euro

venerdì, 15 marzo 2019, 13:08

C’era anche il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, stamani in piazza, alle manifestazioni “Friday for future #climatestrike”: promosse a livello globale per prevenire e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici