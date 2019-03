Economia e lavoro



Uomo indiziato uomo condannato, un convegno

mercoledì, 20 marzo 2019, 19:52

La storia delle giustizia si riassume in questa massima e poiché tutti i processi indiziari hanno fatto migliaia di vittime bisogna fermare la follia di un sistema giudiziario che sta implodendo a danno dei cittadini e dello Stato. Si, lo Stato, perché quando si rischia di condannare un innocente su basi indiziarie lo stato è responsabile.

E’ proprio questo l’argomento del convegno giuridico organizzato dall’Avv. Arianna Tabarracci (Avv penalista del Foro di Pisa) che si terrà il 29.3.2019 a Lucca nell’auditorium Pia Casa accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Lucca col patrocinio dell’Ordine nazionale dei Biologi, un incontro gratuito ed aperto a tutti i professionisti e non - avvocati, praticanti, operatori del diritto e magistrati, a cui verrà rilasciato un attestato di partecipazione con crediti formativi.

Moderatore: Avv. Francesco Ungaretti (Avvocato penalista del Foro di Lucca). Gli interventi specifici saranno presieduti da: dr. Gennaro Francione (Magistrato sez penale Tribunale di Roma) – prof. Eugenio D’Orio (Biologo forense docente Federico II Napoli) – dr. Cav. Davide Cannella esperto di Criminal profiling, interventi presieduti dal saluto istituzionale del senatore dr. D’Anna – a seguire per gli aspetti Giuridici dr. Gerardo Boragine (Presidente sezione Penale del Tribunale di Lucca) – Dr. Nicola Miragli Del Giudice Procuratore Generale di Firenze – Avv. Prof. Eraldo Stefani – Avv. Irene Saba (avv. Foro di Pisa).

Alle 19:00, conclusioni e domande dei partecipanti. Nel corso del convegno sarà inoltre presentato il libro argomento di dibattito dal titolo “Criminologia dinamica. La via di popper al DNA” un saggio scritto a più maniche supera la stasi riduttiva dell’impostazione classica ponendo a fondamento dell’ausilio forense prove rigorosamente scientifiche, assunte secondo l’epistemologia popperiana. Un saggio che offre strumenti utili di conoscenza e approfondimento della materia, in particolare al DNA validi sia per gli addetti al lavoro che per gli appassionati dediti a seguire con fervore i tanti processi eclatanti del nostro tempo.

Nella foto: avv. Arianna Tabarracci e avv. Francesco Ungaretti