“Aggressioni agli autisti, Cub Trasporti lancia l’allarme: ci costituiremo parte civile”

mercoledì, 3 aprile 2019, 18:40

La cronaca è piuttosto simile in tutti i casi: un passeggero che sale senza biglietto, l’autista che lo invita ad acquistarlo e di tutta risposta viene coperto di insulti quando va bene, o come successo a Viareggio il 10 febbraio colpito da un pugno in pieno viso, oppure quanto accaduto all’autista a Prato, il quale semplicemente per aver fatto il suo dovere richiamando al rispetto delle regole dei ragazzi, questi gli abbiano spruzzato negli occhi con uno spray urticante, il quale uso dovrebbe essere al solo scopo di difesa, e non di aggressione come invece è stato uso da parte di questi”. “Siamo preoccupati per come si possano ripetere in futuro, perché spesso i giovani oggi si sentono attirati da questi atti e possano quindi arrivare a ripetere questi atti riteniamo criminosi, solo per il divertimento di emulare i loro coetanei, questo pur di sentire parlare di loro sui giornali e tv, e d come si sentano intoccabili solo perché minorenni. Riteniamo che questi spray siano regolamentati e non sia di libera vendita se non ai maggiorenni, o che si trovino in regalo su dei quotidiani, siamo preoccupati perché uso del spray può essere pericoloso, visto il pericolo che può recare alla persona colpita (provocando danni permanenti) ma non solo, oltre al fatto che se si acquista uno spray illegale poi si è in possesso di un’arma vera e propria. Lo spray al peperoncino è composto dall’Oleoresium Capsicum, questa sostanza contiene un principio attivo vaso dilatatorio (capsicina) che causa infiammazione, bruciore a occhi, mucose del naso e bocca. Gli effetti dello spray al peperoncino sono bruciore, tosse, lacrimazione eccessiva e duratura. La forte lacrimazione provocata dallo spray al peperoncino comporta alla chiusura volontaria degli occhi, infatti la persona colpita faticherà a respirare a causa del rigonfiamento alla gola ed al bruciore delle mucose di bocca e naso, il quale inizierà a tossire, sgocciolare dal naso e perciperà una sensazione di soffocamento. Oltre a questi effetti, la persona colpita sentirà un bruciore alla pelle e compariranno arrossamenti, effetto molto simile ad un’ustione. Infine, potrebbe perdere l’equilibrio battendo la testa a terra su uno spigolo ferendosi, o peggio, o mettersi a carponi a causa del panico e del disorientamento provocato.

La CUB trasporti chiede a tutte le aziende Toscane di TPL di mettere in campo dei primi provvedimenti mirati, come ad esempio la segnalazione delle corse più a rischio e l'aumento del personale preposto al controllo dei biglietti, l'installazione sugli autobus di telecamere a circuito chiuso collegate con le forze del ordine, e dotare l'abitacolo degli autobus di idonea blindatura in modo da impedire ad eventuali energumeni di accedervi e molestare l'autista. Ma anche corsi di formazione di autodifesa. Quello delle aggressioni agli autisti di autobus urbani ed extraurbani è un problema grave , che mette a serio pericolo incolumità anche dei passeggeri. Il sindacato CUB Trasporti chiede un piano predisposto dalle prefetture in modo da far intervenire le forze dell'ordine maniera puntuale e tempestiva, e ci siamo già attivati inviando una lettera alla regione per richiedere un incontro alla luce degli ultimi episodi. LA CUB ha dato mandato di agire a tutela degli autisti e dei pendolari costituendoci anche parte civile, negli esposti presentati.