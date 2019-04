Economia e lavoro



Alla scoperta dell’economia lucchese: gli imprenditori incontrano gli studenti del Liceo Sportivo di Lucca

mercoledì, 3 aprile 2019, 12:01

Nei giorni scorsi alcune classi del Liceo sportivo presso il Polo I.T.I.S. “Fermi-Giorgi” di Lucca hanno potuto partecipare ad un incontro formativo con aziende lucchesi, Junior Plastic Srl e Michelotti Orthopedic Solutions Srl, e, grazie ad un incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara.

L’incontro è stata l’occasione per presentare agli studenti tre diverse esperienze imprenditoriali collegate allo sport, dando consapevolezza agli studenti delle numerose e diverse opportunità offerte dal mondo sportivo. Nel corso della mattinata gli studenti hanno posto domande relative alla vocazione imprenditoriale, ai prodotti realizzati e ai punti di forza, alle attuali criticità presenti sul mercato e ai possibili sbocchi professionali offerti.

Riccardo Ramacciotti, amministratore unico di Junior Plastic Srl, ha presentato un modello di impresa che si è affermata nel mondo producendo caschi per sci e moto con il marchio MIVIDA Helmets; Marco Pellizzon, Responsabile Informazione medica e Sviluppo della Michelotti Orthopedic Solutions Srl, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi ortopedici personalizzati su misura, è stato affiancato dalla testimonianza di Andrea Lanfri, atleta paralimpico lucchese che ha condiviso la sua esperienza con gli studenti e illustrato il suo prossimo progetto di scalata dell’Everest.

È intervenuta anche la AS Lucchese Libertas 1905 Srl come esempio di società sportiva professionistica ed Enrico Turelli, storico speaker di avvenimenti sportivi, ha raccontato l’origine e gli accadimenti della società, mentre l’addetto stampa della Lucchese Giacomo Bernardi ha illustrato agli studenti le varie figure professionali che operano all’interno di una società calcistica professionistica. In chiusura Lucio Nobile, ex calciatore della Lucchese e allenatore, ha raccontato la sua esperienza nel mondo del calcio professionistico.