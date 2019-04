Economia e lavoro



Ancora un bilancio positivo per Aci Lucca: chiude il 2018 con +500 e sfonda quota 20mila soci

venerdì, 19 aprile 2019, 15:21

Sono oltre 20mila i soci dell'Automobile Club di Lucca, 500 in più rispetto ai dati del 2018. Un ottimo risultato, che permette oggi all'Aci Lucca di essere la 9^ delegazione in Italia. 2,6 per cento di incremento, formato quasi esclusivamente da giovani e giovanissimi: il secondo elemento di questa crescita, infatti, è da ricercarsi proprio nell'identikit dei nuovi soci, che sono per la maggior parte under 25. Si conferma quindi il trend positivo per il sodalizio automobilistico lucchese, che cresce per numero di associati e di iniziative, riuscendo anche a mantenere il primato per iscritti fidelizzati.

Il bilancio del 2018 è stato presentato questa mattina, venerdì 19 aprile, durante la tradizionale assemblea dei soci, presieduta dal presidente e dal direttore di Aci Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio. L'appuntamento rappresenta l'occasione per fare il punto della situazione e per aggiornare i delegati sulle numerose iniziative in programma, che spaziano dalla promozione di una nuova e più radicata cultura dell'educazione e della sicurezza stradale alla valorizzazione dei campioni locali, dall'organizzazione di eventi sportivi di grande richiamo alla creazione di vere e proprie campagne sociali di richiamo nazionale fino alla costruzione di un ente sempre più giovane e dinamico.

«Oggi ufficializziamo un risultato che abbiamo costruito e cercato nel tempo- commentano Gelli e Sangiorgio -, lo sfondamento di quota 20mila soci e una crescita importante di tutte le delegazioni. Risultati che non sono dettati dal caso, ma sono piuttosto frutto di un'attenta e precisa pianificazione del lavoro. È un traguardo che abbiamo raggiunto insieme, che vede l'indispensabile partecipazione e collaborazione di tutte le delegazioni del territorio. L'Automobile Club si conferma un ente aperto alla società in cui opera, promotore di iniziative di qualità, da sempre a fianco dei cittadini e degli automobilisti, interlocutore di amministrazioni pubbliche ed enti privati, soprattutto sui temi che ci stanno più a cuore: sicurezza stradale, mobilità e viabilità, sport motoristici, valorizzazione del territorio e dei giovani. Tra gli obiettivi del 2019 c'è sicuramente quest'ultima voce: aprire sempre l'ente ai giovani, andarli a cercare, valorizzarli e sostenerli, costruire e fidelizzare con loro un dialogo e un rapporto continuativo».

I DATI. Aci Lucca ha registrato nel 2018 499 nuovi soci, passando da 19.560 a 20.0058 iscritti: un aumento del 2,6 per cento. Per numero di soci, quindi, Lucca si conferma al secondo posto in Toscana, dietro Firenze, e al nono posto assoluto in Italia, davanti a città ben più grandi come Brescia, Napoli e Bologna. Medaglia d'oro, ancora una volta, al Club lucchese per quanto riguarda la fidelizzazione dei soci: il 70 per cento, infatti, ha scelto di rinnovare automaticamente l'iscrizione all'Aci, un dato altissimo che fa volare la provincia di Lucca in testa alla classifica nazionale (in Italia la media della fidelizzazione si attesta intorno al 26 per cento). Per il settore carburanti c'è un'importante novità: è infatti giunta a conclusione, con esito positivo, la gara per l'affidamento della rete dei punti di vendita di carburante, attraverso la formula dell'affitto di azienda. Questo consentirà di rivedere radicalmente l'attuale assetto organizzativo, con l'introduzione di una nuova formula commercialmente più valida, così da migliorare le performance e rendere stabili le risorse all'Ente dai distributori di proprietà. Viareggio (+ 7%), Pietrasanta (+4,8%), Lido di Camaiore (+ 2%) e Lunata (+1,4%) si confermano le delegazioni più attive del 2018 a livello nazionale, per numero di soci e di fidelizzazioni. Qualità del lavoro, radicamento e affidabilità: è questa la ricetta vincente che ha permesso proprio a queste delegazioni di fare incetta di premi al concorso nazionale promosso da Aci, per valorizzare e incentivare le delegazioni italiane capaci di aumentare il numero dei soci: tutte e quattro, infatti, hanno vinto un viaggio in Russia, mentre il presidente Gelli ha consegnato loro un attestato di merito per il lavoro svolto.

In generale, poi, gli uffici Aci del territorio provinciale confermano la propria rilevanza, posizionandosi tra le prime 25 delegazioni d'Italia, con punte d'eccellenza a Viareggio, Pietrasanta, Lunata, Lido di Camaiore, Lucca Arancio. Nel 2018 hanno conseguito ottimi risultati i diversi Aci Point attivati nelle delegazioni, che hanno portato ad un incremento di 153 nuovi soci, per un totale di 451 nuovi soci, pari al 51,31 per cento in più rispetto al 2017. La politica di sviluppo delle delegazioni proseguirà anche nel corso dell'anno 2019.

PROGETTI e INIZIATIVE. Restyling, corsi nelle scuole, eventi: la trasformazione di Aci Lucca nel 2018 ha visto una netta accelerazione. Oltre alla riqualificazione delle sedi, il sodalizio automobilistico ha investito ulteriormente nell'educazione e nella sicurezza stradale. Oltre ai corsi nelle scuole della provincia, al progetto "Alcoolvista", dedicato ai ragazzi delle medie, e alle iniziative pubbliche promosse sul territorio, merita un'attenzione particolare la campagna di informazione e di sensibilizzazione "A scuola sicuri", che chiama a raccolta amministrazioni comunali, insegnanti e genitori affinché tutti gli scuolabus del territorio siano dotati di cinture di sicurezza. Attraverso l'indirizzo ascuolasicuri@lucca.aci.it è possibile segnalare i mezzi senza cinture o aderire alla campagna: l'obiettivo dell'Ente è arrivare a far adottare dal Parlamento una legge in materia. Per ora la proposta di legge è ferma in Senato. Tra le novità inoltre rientrano la festa per la sicurezza stradale che Aci Lucca regalerà ai propri soci più giovani in una discoteca della Versilia, dal titolo "Aci Lucca Safe Night" e il concerto di Natale, diventato ormai appuntamento fisso annuale, quest'anno in programma il 13 dicembre. Grande impegno, infine, per lo sport: prosegue il Premio kart e il Premio rally e cresce l'attesa per la seconda edizione della Coppa Ville Lucchesi, rally storico organizzato direttamente dall'Ente, in programma il 12 e 13 luglio. La gara, che in parte rievocherà anche le tappe del leggendario Rally dello Zoccolo, attraverserà con prove speciali e di velocità i territori di Lucca, Montecarlo, Capannori, Altopascio e Villa Basilica.