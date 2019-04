Economia e lavoro



Artigianato artistico e tradizionale, incontro Cna a Lucca

lunedì, 8 aprile 2019, 12:32

La situazione degli artigiani artistici sarà al centro dell’incontro che la Cna ha organizzato per mercoledi 10 aprile prossimo, nella propria sede di Lucca, in via Romana, 615/p, con inizio alle ore 18.30.

L’obiettivo di Cna artistico e tradizionale è quello di conseguire, verso le istituzioni e sul mercato, le dovute attenzioni riguardo alla necessità di svilupparsi e al rischio di scomparire di questi settori, tenuto conto che questi mestieri si esprimono in un equilibrio artistico di funzione e d'uso e con alto valore economico che possano rappresentare il rilancio dell’artigianato.

Insieme al futuro del settore, nella riunione si parlerà anche delle iniziative e delle proposte della CNA per valorizzare le imprese; delle mostre Lucca Artigiana, Le Mani e Mercati in piazza; dell’organizzazione di seminari e corsi per le imprese e gli utenti; dell’aggiornamento sulla normativa dei restauratori; delle opportunità per le imprese: Maestri e Bottega Artigiana, i tirocini formativi; delle disposizioni sui Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare (MOCA) nella ceramica.

Si provvederà, inoltre, alla nomina del portavoce provinciale della categoria.

All’incontro sarà presente Sandra Pelli, presidente regionale di Cna artistico e tradizionale e portavoce nazionale della Ceramica.