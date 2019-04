Economia e lavoro



Bpm, un diamante è per... mai

sabato, 6 aprile 2019, 19:50

Si è svolta nella giornata di oggi (sabato 6 aprile) l'assemblea dei soci di Banco Bpm, il terzo Gruppo bancario del nostro Paese. All'evento era presente anche una delegazione unitaria dei sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), composta da sindacalisti provenienti anche da diverse province della Toscana.

Tra questi era presente anche Luca Della Pina, il segretario coordinatore della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani, il sindacato più rappresentativo della categoria) di Lucca e Massa Carrara, il quale spiega le motivazioni di questa protesta contenute in un comunicato stampa unitario:

Nelle ultime settimane i bancari di molte realtà del Gruppo colpite dallo scandalo diamanti, tra cui la nostra Provincia, si sono riuniti in assemblee in cui è stata decisa all'unanimità la proclamazione dello stato di agitazione, che porterà anche allo sciopero e a manifestazioni di piazza, se la banca non adotterà le misure richieste dai lavoratori.

In pratica i dipendenti del Banco Bpm chiedono con forza che la banca, così come stanno facendo gli altri tre Gruppi bancari coinvolti nella vicenda (Banca Intesa, Unicredit e Mps), risarcisca totalmente i clienti che hanno investito in diamanti, prendendo indietro le pietre o i certificati (in caso di deposito presso la società IDB, la società che vendeva i i diamanti fallita il 15 gennaio scorso).

Della Pina ribadisce la piena buona fede da parte dei dipendenti, in quanto sono stati essi stessi destinatari delle medesime informazioni trasferite alla clientela, poi rivelatesi successivamente omissive ed ingannevoli, come ha stabilito anche il provvedimento dell'Antitrust del 30 ottobre 2017. La buona fede dei lavoratori è confermata inequivocabilmente anche dal fatto che spesso i diamanti sono stati acquistati dai colleghi stessi e dai loro familiari e conoscenti. Queste nostre iniziative hanno lo scopo di far recuperare quel rapporto fiduciario con la clientela che è alla base del futuro lavorativo dei dipendenti del settore del credito.