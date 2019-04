Economia e lavoro



Camera di Commercio di Lucca e ITE “Carrara” dialogano sul Digital Marketing

giovedì, 11 aprile 2019, 00:05

Otto ore divise in due incontri mattutini per affrontare un’esperienza inedita di alternanza scuola-lavoro sul tema del Digital Marketing. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto “Carrara” in collaborazione con la Camera di Commercio di Lucca, ha, infatti, coinvolto, il 16 ed il 30 marzo, le classi 4ªA dell’Indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali” e 4ªA dell’Indirizzo “Finanza, Amministrazione e Marketing”, offrendo loro una preziosa occasione di approfondimento di argomenti previsti dai rispettivi percorsi curricolari.

Con il termine “digital marketing”, infatti, viene definito quel ramo dell’Economia che studia il mercato, il comportamento e l’interazione degli utenti mediante tecnologie, strumenti e media digitali di cui, altresì, si avvale per promuovere beni e servizi grazie ad una comunicazione pubblicitaria non convenzionale.

Il corso, tenuto presso l’Istituto “Carrara” dal digital marketing specialist dottor Nicola Batini, si è svolto nell’ambito di una didattica laboratoriale in grado di far leva sull’interesse e la partecipazione degli alunni, sempre chiamati ad essere soggetti attivi delle lezioni. Molti i temi, gli aspetti e le attività affrontati: princìpi e funzioni del digital marketing, simulazione di un’azienda che intenda migliorare la propria presenza online facendosi conoscere e apprezzare, esame e strumenti delle strategie proprie dell’online marketing, l’incidenza, nella creazione di un sito, della “web usability” e dell’ottimizzazione dei motori di ricerca, l’individuazione di obiettivi in termini di branding, engagement, leading e vendite, la funzionalità, infine, di social media marketing, web advertising e search engine marketing. Nell’articolazione del corso, analisi del target, competitor, posizionamento competitivo e buyer personas hanno, inoltre, costituito un’area macrotematica di riflessione utile a comprendere le attività di marketing tipiche di ogni azienda.

Gli alunni si sono impegnati in due esercitazioni: l’elaborazione di un’analisi di mercato per posizionare un ipotetico agriturismo nell’area geografica lucchese e la predisposizione della struttura del sito web dell’azienda agrituristica all’esordio della quale la precedente analisi di mercato era stata finalizzata.