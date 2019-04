Economia e lavoro



Commissione bilancio, ok alla vendita di un terreno a Maggiano

giovedì, 4 aprile 2019, 14:44

di eliseo biancalana

Parere favorevole della commissione bilancio a tre pratiche sul patrimonio che sono state presentate dall'assessore Gabriele Bove. Si tratta di due acquisizioni a titolo gratuito da parte del comune e della vendita di un terreno a un privato.

La vendita della porzione di terreno (un reliquato stradale di 470 metri quadri) riguarda un'area situata in località Maggiano. Un privato è disposto a comprarla per 4 mila e 700 euro. Inoltre il comune vuole acquisire a titolo gratuito (con il consenso dei proprietari) sia alcune aree facenti parte di via della Chiesa a Santa Maria a Colle, sia del terreno in via Carlo Angeloni a Sant'Anna. Bove ha spiegato che si tratta di aree di fatto già a uso pubblico.

Tutte e tre le proposte sono passate con il voto favorevole del solo centrosinistra. Il centrodestra non ha partecipato al voto.