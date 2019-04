Confartigianato: “Attenzione alle piattaforme hair & beauty on demand”

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 9 aprile 2019, 14:52

I nuovi ingressi permetteranno, anche su input della Regione Toscana, di garantire il turn over del personale e di prevedere nuovi incarichi per attività ritenute fondamentali per il buon funzionamento dell'azienda

martedì, 9 aprile 2019, 14:03

Pronti 110 mila euro per la digitalizzazione delle imprese da parte di Camera di Commercio di Lucca. Parte domani (n.d.r. 10 aprile 2019) il nuovo bando nazionale per i voucher 4.0 lanciato dalle Camere di commercio per permettere alle aziende italiane di agganciare la quarta rivoluzione industriale

lunedì, 8 aprile 2019, 20:21

Un leggero aumento delle compravendite di immobili nella provincia di Lucca che, per il 2018, hanno fatto registrare un più 3,3 per cento rispetto all’anno precedente. Questo il dato principale emerso da un’analisi condotta da “Mediatori Group”

lunedì, 8 aprile 2019, 20:02

Torna l’incontro annuale alla Camera di Commercio dedicato all’andamento del credito in provincia di Lucca giovedì 11 aprile alle 11

lunedì, 8 aprile 2019, 17:24

C’è un’altra vincitrice, oltre al presidente uscente Ismaele Ridolfi, alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che si sono tenute sabato: la partecipazione. I numeri parlano chiaro: pressoché la metà degli elettori registrati nell’intera Toscana proviene proprio dal comprensorio del Consorzio di Bonifica 1...

lunedì, 8 aprile 2019, 12:32

La situazione degli artigiani artistici sarà al centro dell’incontro che la Cna ha organizzato per mercoledi 10 aprile prossimo, nella propria sede di Lucca, in via Romana, 615/p, con inizio alle ore 18.30