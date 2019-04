Economia e lavoro



Fondazione Crl, Bertocchini: "2018 anno di passione"

martedì, 30 aprile 2019, 16:00

di eliseo biancalana

"È stato un anno di passione" ha esordito il presidente della Fondazione cassa di risparmio di Lucca presentando il consuntivo 2018 dell'ente di San Micheletto, che è stato approvato stamani dal consiglio di indirizzo, con sette voti favorevoli e tre astenuti. Nonostante le difficoltà, la Fondazione è comunque riuscita a chiudere con avanzo di gestione di ben 11,2 milioni di euro.

Si tratta di una performance che dalla fondazione definiscono comunque "positiva", considerato l'andamento negativo dei mercati finanziari che ha messo in difficoltà gli enti erogazione di origine bancaria italiani. "Molte fondazioni hanno chiuso in disavanzo" ha rilevato Bertocchini. A pesare in negativo per l'ente di San Micheletto sono state le minusvalenze sulle azioni di Banco BPM (74,4 milioni), Banca Carige (17,9 milioni) e Banca Monte dei Paschi di Siena (17,9 milioni). Tra le situazione non positive c'è stata anche quella della Banca del Monte di Lucca, che fa parte del gruppo Carige. In positivo va invece segnalata la plusvalenza sulle azioni della Cassa depositi e prestiti (123,7 milioni). "Quello in Cdp rappresenta il nostro principale investimento" ha detto il presidente. Complessivamente, al 31 dicembre 2018 è stato registrato un valore di mercato degli investimenti finanziari inferiore di 48,1 milioni di euro rispetto al valore contabile. A fine 2017 il medesimo valore di mercato risultava inferiore di 3,2 milioni di euro. In questi primi mesi del 2019 si stanno però vedendo dei segnali di ripresa.

Nel corso della conferenza stampa sono stati forniti ulteriori dati sulla situazione economica della Fondazione. Il patrimonio dell'ente ammonta a 1 miliardo e 182 milioni di euro, mentre la consistenza del fondo per le erogazioni è pari a 11,3 milioni. Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni si attesta a 23,6 milioni. Le erogazioni deliberate nel 2018 hanno toccato quota 22,6 milioni, cifra nella quale è compreso l'accantonamento al fondo per il volontariato e a quello per il contrasto della povertà educativa minorile con il relativo credito d'imposta. Numeri che consentono alla fondazione di mantenere il nono posto a livello nazionale nella classifica dei patrimoni delle fondazioni di origine bancaria. L'ente di San Micheletto si collocava al nono posto anche nella classifica 2017 delle erogazioni.

La vicepresidente Lucia Corrieri Puliti ha sottolineato il modo di procedere della fondazione. "La strategia adottata prevalentemente è quella di porsi in ascolto rispetto al territorio ed essere sussidiari a quelle che sono le scelte degli enti locali e delle associazioni" ha spiegato. L'intervento della Fondazione ha consentito anche di attirare risorse da altri enti attraverso modalità di cofinanziamento. In tal senso, Bertocchini ha sottolineato che la Fondazione ha favorito la sinergia con il piano regionale triennale per l'edilizia scolastica. Le richieste provenienti dalle amministrazioni della provincia di Lucca si sono piazzate nelle prime 15 posizioni della graduatoria toscana con ben 9 progetti dal valore di quasi 65 milioni di euro. Di questi, ben 6 progetti, per quasi 34 milioni di euro, figurano nelle prime 10 posizioni. "Questa è una delle cose di cui andiamo abbastanza fieri" ha detto il presidente.

Sono stati 554 gli interventi finanziati l'anno scorso. Nel dettaglio, nel settore "educazione e ricerca" sono stati erogati 94 contributi (di cui 49 da bando) per complessivi 10,8 milioni di euro. Nell'ambito "Arte, attività e beni culturali" ci sono stati 212 contributi (163 da bando) per complessivi 6 milioni di euro. Per il "Volontariato" si sono avuti 164 contributi (142 da bando) per complessivi 3,6 milioni. Per "Sviluppo locale e lavori pubblici" sono stati erogati 58 contributi (43 da bando) per un totale di 1,8 milioni di euro. Per la "Salute pubblica" ci sono stati 26 contributi (18 da bando) per complessivi 440mila euro. Complessivamente, rispetto al 2017 l'ammontare delle erogazioni è calato di 4 milioni di euro.