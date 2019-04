Fondazione Crl, eletti sette nuovi soci

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 29 aprile 2019, 13:09

La Guardia di Finanza ha indetto, per l'anno 2019, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri

sabato, 27 aprile 2019, 13:58

Celebrare il "bello" e il "fatto a mano". Da questo slogan, che corrisponde perfettamente alle strategie di marketing della Premiata Fabbrica Mattonelle A. Tessieri & C., nasce la partecipazione dell'azienda lucchese al MIDA2019, l'83esima Mostra internazionale dell'Artigianato, in programma proprio in questi giorni alla Fortezza da Basso, a Firenze

sabato, 27 aprile 2019, 08:43

Ieri pomeriggio il vicepresidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo ha incontrato il presidente di Conflavoro Pmi Roberto Capobianco a Lucca nella sede nazionale dell’associazione di categoria

martedì, 23 aprile 2019, 17:37

Secondo i dati del Rapporto sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, la regione ha portato a oltre 26 mila le tonnellate di RAEE raccolti, pari a 7,14 kg/ab. Firenze è prima per quantitativi assoluti e Lucca è la migliore per media pro capite

martedì, 23 aprile 2019, 17:20

La Unione Sindacale Italiana (Usi) ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie per l’intera giornata o turno di lavoro di mercoledì primo maggio. L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero

martedì, 23 aprile 2019, 15:07

Sono in corso controlli dell'ufficio tributi del comune di Lucca sui mancati versamenti della Tasi e dell'imposta di soggiorno. In particolare, sul fronte del controllo dell'attività turistica il comune si è dotato di un nuovo software e sta dando buoni risultati l'accordo con Airbnb.