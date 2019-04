Economia e lavoro



Fondazione Crl, lavori in corso per via Brunero Paoli e Manifattura

martedì, 30 aprile 2019, 16:42

di eliseo biancalana

"Dovremmo ottenere il finanziamento" ha affermato il presidente della Fondazione cassa di risparmio di Lucca Marcello Bertocchini a proposito dei fondi ministeriali che dovrebbero essere destinati alla ristrutturazione del complesso di via Brunero Paoli. Ancora in definizione, intanto, il capitolo Manifattura Tabacchi.

La Fondazione ha complessivamente stanziato 5,6 milioni di euro per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare di via Brunero Paoli, angolo via del Bastardo, nel centro storico di Lucca. Il progetto prevede la realizzazione di una residenza universitaria per la scuola di Alti Studi IMT. Per ottenere risorse la Fondazione ha partecipato a un bando ministeriale posizionandosi al cinquantacinquesimo posto. "Per una città che non ha sede universitaria non è una cattiva posizione" ha osservato Bertocchini. Lo stanziamento che dovrebbe arrivare da Roma ammonterebbe a 4,23 milioni, ma è subordinato all'effettiva disponibilità delle risorse (al momento sono finanziati solo i progetti nella parte alta della classifica). Sulla base delle ultimissime informazioni, a San Micheletto confidano però che il governo metterà a disposizione le risorse.

"Non ci abbiamo messo una pietra sopra" ha garantito Bertocchini parlando invece del restauro della Manifattura Tabacchi. Il presidente ha spiegato che la situazione è ancora "work in progress".