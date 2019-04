Economia e lavoro



Grande successo per la Premiata Fabbrica di mattonelle A.Tessieri alla mostra dell'artigianato di Firenze

sabato, 27 aprile 2019, 13:58

Celebrare il "bello" e il "fatto a mano". Da questo slogan, che corrisponde perfettamente alle strategie di marketing della Premiata Fabbrica Mattonelle A. Tessieri & C., nasce la partecipazione dell'azienda lucchese al MIDA2019, l'83esima Mostra internazionale dell'Artigianato, in programma proprio in questi giorni alla Fortezza da Basso, a Firenze.

Un'edizione, quella di quest'anno - tutta incentrata sulla qualità e sul ruolo dell'artigianato - che si concluderà il primo maggio e che già in questi primi giorni di apertura ha fatto registrare un aumento del 21% di ingressi rispetto all'anno scorso. Successo che ha riguardato anche lo stand della Tessieri, letteralmente invaso da una folla di visitatori, fra cui numerosi buyer, giornalisti e influencer, provenienti da tutto il mondo: francesi, russi, austriaci, tedeschi, svizzeri, americani, coreani, cinesi ed Emirati Arabi, tutti affascinati dai capolavori dell'artigianato lucchese. Il "bello" e il "fatto a mano" della Premiata Fabbrica Mattonelle A. Tessieri & C.