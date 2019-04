I dati sull’andamento del credito 2018

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 8 aprile 2019, 20:21

Un leggero aumento delle compravendite di immobili nella provincia di Lucca che, per il 2018, hanno fatto registrare un più 3,3 per cento rispetto all’anno precedente. Questo il dato principale emerso da un’analisi condotta da “Mediatori Group”

lunedì, 8 aprile 2019, 17:24

C’è un’altra vincitrice, oltre al presidente uscente Ismaele Ridolfi, alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che si sono tenute sabato: la partecipazione. I numeri parlano chiaro: pressoché la metà degli elettori registrati nell’intera Toscana proviene proprio dal comprensorio del Consorzio di Bonifica 1...

lunedì, 8 aprile 2019, 12:32

La situazione degli artigiani artistici sarà al centro dell’incontro che la Cna ha organizzato per mercoledi 10 aprile prossimo, nella propria sede di Lucca, in via Romana, 615/p, con inizio alle ore 18.30

lunedì, 8 aprile 2019, 11:05

Fimaa - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari - è la più grande Associazione del settore dell'intermediazione in Italia, con circa 12mila imprese associate per un totale di 40mila addetti

domenica, 7 aprile 2019, 15:33

Diamanti: fra un mese le prime udienze in tribunale a Lucca delle cause portate avanti dall'Aducons. 1 milione di euro di risparmi a rischio

sabato, 6 aprile 2019, 19:50

Si è svolta nella giornata di oggi (sabato 6 aprile) l'assemblea dei soci di Banco Bpm, il terzo Gruppo bancario del nostro Paese. All'evento era presente anche una delegazione unitaria dei sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), composta da sindacalisti provenienti anche da diverse province...