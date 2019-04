I ragazzi del “Giorgi” presenti a Verdemura

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 5 aprile 2019, 15:45

Una delegazione dell’ASUR, l’Azienda sanitaria delle Marche, ha visitato l’ospedale “San Luca” di Lucca per capire quali accorgimenti tecnici ed organizzativi sono stati attuati nell’Azienda USL Toscana nord ovest per sviluppare il RIS-PACS, cioè il sistema integrato per la gestione di tutte le immagini radiologiche e di tutte le attività...

giovedì, 4 aprile 2019, 14:52

"Si è tenuta lunedì scorso l'assemblea dei dipendenti della Provincia di Lucca indetta a causa del protrarsi di una situazione di stallo decisionale oltre che di una grave mancanza di informazione ai rappresentanti dei lavoratori" scrivono le RSU della provincia di Lucca.

giovedì, 4 aprile 2019, 14:44

Parere favorevole della commissione bilancio a tre pratiche sul patrimonio che sono state presentate dall'assessore Gabriele Bove. Si tratta di due acquisizioni a titolo gratuito da parte del comune e della vendita di un terreno a un privato

giovedì, 4 aprile 2019, 14:13

Cresce la sicurezza per il fiume Serchio, grazie alla collaborazione che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord assicurerà al Comune di Lucca, nei lavori di ripristino e riqualificazione del parco fluviale. Come infatti richiesto dagli uffici comunali, l’Ente consortile si è infatti reso disponibile alla realizzazione delle nuove cancellate...

mercoledì, 3 aprile 2019, 18:40

“Aggressioni agli autisti, Cub Trasporti lancia l’allarme: ci costituiremo parte civile”. “Siamo di fronte ad un escalation aumento incredibile di aggressioni verso gli autisti” denuncia Cub Trasporti

mercoledì, 3 aprile 2019, 12:01

Nei giorni scorsi alcune classi del Liceo sportivo presso il Polo I.T.I.S. “Fermi-Giorgi” di Lucca hanno potuto partecipare ad un incontro formativo con aziende lucchesi, Junior Plastic Srl e Michelotti Orthopedic Solutions Srl, e, grazie ad un incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di...