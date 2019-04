Economia e lavoro



Lucca ospita il Consiglio Nazionale di Fimaa

lunedì, 8 aprile 2019, 11:05

Si svolgerà a Lucca il 12 e 13 aprile prossimi l'annuale Consiglio Nazionale di Fimaa Confcommercio, che vede riunirsi agenti immobiliari provenienti da tutta Italia.

Fimaa - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari - è la più grande Associazione del settore dell'intermediazione in Italia, con circa 12mila imprese associate per un totale di 40mila addetti.

Aderente al sistema Confcommercio-Imprese per l'Italia, la Federazione rappresenta tutto il comparto della mediazione e lavora in Italia e in Europa per la loro tutela sindacale e crescita professionale.

«L'articolazione territoriale di Lucca e Massa Carrara- dichiara il presidente Fimaa interprovinciale Alessandro Gabriele- conta più di 360 imprese associate, sesti su base nazionale, e si tratta di un numero in aumento, grazie alla qualità dei nostri servizi ed alla presenza di una segreteria interamente dedicata ai colleghi mediatori.

Proprio come riconoscimento dello sviluppo del nostro territorio, Lucca è stata scelta dal presidente nazionale Santino Taverna e dalla dirigenza da lui guidata per ospitare lo svolgimento della Giunta e del Consiglio Direttivo nazionali di FIMAA, con la presenza dei vertici dell'Associazione e ben 40 colleghi in rappresentanza delle Fimaa territoriali di tutta Italia.

E' un fatto che mi rende orgoglioso anche perché testimonia la vivacità del nostro sindacato e la qualità del lavoro dei nostri associati: questo Consiglio deve quindi rappresentare un motivo di vanto per tutti i colleghi mediatori di Lucca e Massa Cararra e fungere da ulteriore stimolo a fare ancora meglio per garantire clienti e consumatori che per i loro immobili cercano interlocutori sempre più affidabili e preparati».