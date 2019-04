Economia e lavoro



Massimiliano Bianchi è il nuovo presidente di Assovernici

venerdì, 19 aprile 2019, 09:05

“Il nostro piano di azione per il prossimo triennio si basa su tre obiettivi principali: consolidare le relazioni e le collaborazioni con enti ed istituzioni che giocano un ruolo strategico nello sviluppo dell’industria delle vernici; rafforzare la governance dell’Associazione con l’inserimento di nuove figure manageriali; divulgare in modo ancora più capillare la nostra iniziativa Colore Sicuro, volta a garantire la massima qualità e sicurezza delle soluzioni vernicianti proposte dai nostri associati.” afferma Massimiliano Bianchi, 48 anni, Amministratore Delegato di Cromology Italia, azienda leader nel settore della produzione e vendita di vernici e pitture per edilizia in Italia.



Fondata nel 2010 da Akzo Nobel, Boero, JColors e Cromology Italia, Assovernici racchiude oggi 19 tra le principali aziende produttrici di vernici per edilizia e industria. Assovernici rappresenta circa il 40% del mercato delle verniciper edilizia - mercato estremamente frammentato, costituito per il 50% da piccole realtà - mentre nel mercato delle verniciper l’industria Assovernici rappresenta il 70% per il segmento polveri e il 30% nel segmento liquidi.

Nel suo nuovo ruolo Massimiliano Bianchi si avvarrà della collaborazione del rinnovato Consiglio Direttivo, nominato lo scorso martedì 9 aprile e composto da Giovanni Marsili (San Marco Group) nel ruolo di Vicepresidente e da sette membri: Andrea Codecasa (Akzo Nobel -INTERPON), Luca Faifer (Daw Italia), Giampaolo Iacone (Gruppo Boero), Pierangelo Zobbio (Franchi & Kim), Silla Giusti (PPG Univer), Federico Marchi (Inver-Sherwin) eBenedetta Masi (Colorificio Sammarinese).



Un caloroso ringraziamento da parte del Consiglio Direttivo va a Carlo Junghanns, General Manager di JColors Spa, per il suo operato come Presidente di Assovernici negli ultimi sei anni.

Assovernici è un'Associazione industriale attiva nel settore dei prodotti vernicianti. L'Associazione è stata costituita nel febbraio del 2010 su iniziativa di quattro aziende di primaria importanza - Akzo Nobel, Boero, JColors e Cromology Italia - con l'obiettivo di diventare un soggetto centrale per l'industria dei prodotti vernicianti in Italia, seconda per importanza in Europa, capace di rappresentare le realtà del nostro Paese a livello nazionale e internazionale.



L'Associazione è aperta a tutte le aziende che producono e distribuiscono prodotti vernicianti e, come da Statuto, a tutti i gruppi merceologici propri del settore: edilizia, industria, legno, navale, nautica, polveri, carrozzeria.



Assovernici è un'organizzazione indipendente, costituita esclusivamente da specialisti del settore che, con una struttura snella e efficiente, si pone come interlocutore diretto rispetto a tutti gli attori in campo.



Nei confronti dei propri aderenti, Assovernici svolge attività di informazione, aggiornamento in ambito tecnico e legislativo, formazione e valorizzazione delle professionalità e competenze tecniche, operando con concretezza e tempestività. Nei contesti istituzionali, nazionali e internazionali, l'Associazione opera per rappresentare e promuovere la realtà italiana, la sua eccellenza e la sua specificità, con una presenza significativa e proattiva.



Le linee guida alla base dell'azione di Assovernici sono sancite nel Codice Etico sottoscritto da tutte le imprese associate che pone tra i principi fondamentali la trasparenza della condotta aziendale, la responsabilità, la chiarezza e la concorrenza leale. Questi valori, insieme a quelli legati alla sostenibilità, alla sicurezza, alla formazione e al rinnovamento professionale, rappresentano i fattori distintivi nei quali Assovernici riconosce la propria natura e missione.



Assovernici aderisce al CEPE, Conseil Européen de l'industrie des Peintures, Encres et Coleurs d'Art.