Economia e lavoro



MediaWorld, trasferimenti selvaggi: due ore di sciopero al punto vendita di Lucca

venerdì, 5 aprile 2019, 23:16

Massimo Dinelli della Filcams Cgil denuncia l'avvenuto trasferimento di tre dipendenti del punto vendita di Lucca all'interno del centro commerciale I Gigli di Firenze:

Per quanto ci risulta, ad oggi, sono tre i lavoratori che hanno ricevuto la lettera di trasferimento dal punto vendita di Lucca a quello di Firenze sito all'interno del centro commerciale “I Gigli”.

Così senza preavviso né una parola, ma soltanto attraverso la consegna brevi manu della comunicazione e in totale assenza di un confronto sindacale preventivo che abbia dato indicazioni su una situazione di criticità particolare del negozio di Lucca, che peraltro non ci risulta tra quelli indicati come insostenibili in alcuna delle comunicazioni formali tra le procedure aperte dall'azienda Mediamarket spa a livello nazionale, come invece accaduto per tanti altri punti vendita.

Dobbiamo constatare peraltro che le relazioni sindacali a tutti i livelli si sono rotte da tempo, dopo le note vicende legate alle chiusure di Grosseto e Milano Stazione Centrale e al trasferimento fisico della sede amministrativa. Nonostante l'intervento di mediazione tra le parti posto dal MISE tali vicende hanno portato a trasferimenti e licenziamenti del personale e ad altre iniziative unilaterali tra le quali la cancellazione del riconoscimento della maggiorazione domenicale scesa dal 90% al 30% minimo sindacale previsto dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro.

E sul territorio i metodi sono gli stessi, assenza di confronto e provvedimenti presi senza tener conto delle esigenze dei lavoratori, i quali venerdì si sono riuniti in assemblea dove, dopo un dibattito acceso, è stato deciso di mobilitarsi: lo sciopero è stato indetto per le ultime due ore del turno di sabato 6 aprile. La decisione è determinata non solo per la solidarietà ai colleghi colpiti dal provvedimento, ma anche per dare un segnale chiaro all'azienda che i lavoratori sono stufi di accettare interventi unilaterali che ricadano così negativamente sulla pelle delle persone e delle loro famiglie, perché quando trasferisci un lavoratore part-time definitivamente ad oltre 60 km (120 A/R), a parità di stipendio e senza alcun rimborso spese per il viaggio e per il tempo impiegato, in realtà stai mascherando un licenziamento.

Nel frattempo al di là delle ulteriori iniziative collettive di lotta che verranno messe in campo, come Filcams-CGIL garantiremo tutte le forme di tutela necessaria ai lavoratori trasferiti anche col supporto dell'assistenza legale, fino a contestare il provvedimento davanti al giudice del lavoro, qualora l'azienda non ci convochi nell'immediato, non ci dia informazioni precise sullo stato di salute del punto vendita, revocando i trasferimenti e trovando soluzioni condivise coi lavoratori per il nostro tramite.