Mercato artigianale in piazza Napoleone dal 1 al 5 maggio

martedì, 30 aprile 2019, 16:42

La Fondazione ha complessivamente stanziato 5,6 milioni di euro per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare di via Brunero Paoli, angolo via del Bastardo, nel centro storico di Lucca. Il progetto prevede la realizzazione di una residenza universitaria per la scuola di Alti Studi IMT

martedì, 30 aprile 2019, 16:35

Si concluderà venerdì 3 maggio con una tavola rotonda aperta alla cittadinanza, nella sala conferenze Vincenzo Da Massa Carrara all'interno del complesso di San Micheletto, l'edizione 2019 del Corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera

martedì, 30 aprile 2019, 16:00

"È stato un anno di passione" ha esordito il presidente della Fondazione cassa di risparmio di Lucca presentando il consuntivo 2018 dell'ente di San Micheletto, che è stato approvato stamani dal consiglio di indirizzo, con sette voti favorevoli e tre astenuti.

martedì, 30 aprile 2019, 15:53

lunedì, 29 aprile 2019, 17:04

Sono sette i soci eletti questo pomeriggio dall'Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

lunedì, 29 aprile 2019, 13:09

La Guardia di Finanza ha indetto, per l'anno 2019, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri