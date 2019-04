Economia e lavoro



Mercato immobiliare lucchese: salgono del 3,3 per cento le compravendite e cresce la richiesta di piccoli appartamenti arredati

lunedì, 8 aprile 2019, 20:21

di giulia del chiaro

Un leggero aumento delle compravendite di immobili nella provincia di Lucca che, per il 2018, hanno fatto registrare un più 3,3 per cento rispetto all’anno precedente. Questo il dato principale emerso da un’analisi condotta da “Mediatori Group” che, in collaborazione con “AffittaRe” ed “Euroansa Spa”, lo scorso venerdì ha presentato i risultati dell’indagine riguardanti compravendite, locazioni e mutui sul territorio della provincia.

Sul fronte compravendite, quasi 4 mila per il 2018, i dati parlano chiaro: il 71 per cento dei potenziali acquirenti deve prima vendere o valutare un mutuo, mentre solo il 19 per cento ha possibilità di comprare in contanti. È Solo una piccola porzione del 6 per cento quella che cerca casa, invece, per motivi di investimento. Tra le tipologie più ricercate al primo posto il terratetto indipendente (52 per cento) seguito da un appartamento, purché in un piccolo complesso (26 per cento). I dati mostrano, inoltre, come tra le caratteristiche principalmente ricercate ci siano l’indipendenza (il 95 per cento degli acquirenti vorrebbe evitare il condominio) e la presenza di spazi esterni abitabili (60 per cento). Una disponibilità di spesa, per buona parte degli acquirenti (32 per cento), su tutto il territorio provinciale, che oscilla tra i 100 e i 150 mila euro con un prezzo medio del compravenduto che ammonta a circa 107 mila euro.

Tra i quartieri più gettonati per effettuare un acquisto troviamo San Filippo, San Marco e Arancio, per la zona di Lucca città, Capannori centro e Marlia, per il capannorese, e Barga e Coreglia per Mediavalle e Garfagnana. Mentre, nelle tre aree, le zone più convenienti sono San Vito, Lappato, il Compitese e Gallicano.

Per ciò che riguarda le locazioni l’indagine mostra chiaramente come in maggior misura i proprietari di immobili affittati siano compresi nella fascia di età tra i 50-70 anni mentre i conduttori siano nella fascia, accanto agli over 50, degli under 35 che, in larga misura, ambiscono ad appartamenti in piccolo complesso (63 per cento) e composti di tre locali (52 per cento). Tra le principali richieste al primo posto troviamo l’affitto arredato, richiesto dal 63 per cento dei conduttori, seguito dalla presenza di spazi esterni, come giardini e terrazze (56 per cento), e di due bagni (10 per cento). Un budget tra 300 e 600 euro è la disponibilità di spesa mensile dell’86 per cento degli affittuari contro un prezzo medio di locazione, sul territorio lucchese, che si aggira intorno ai 536 euro mensili.

L’analisi dai dati ha previsto anche un focus sui mutui che sul territorio di Lucca città sono erogati, nel 52 per cento dei casi, a tasso variabile contro una prevalenza, registrata anche su scala nazionale, del tasso fisso in Mediavalle (61 per cento). Una differenza tra le due aree anche per ciò che riguarda la durata e l’importo dei mutui: 25 anni e 123 mila euro per Lucca contro 24 anni e 114 mila euro per Mediavalle e Piana. In entrambi i casi, invece, in linea con l’andamento nazionale, prevale la richiesta di mutui da parte di soggetti di nazionalità italiana (83 per cento Lucca e 69 per cento Piana e Mediavalle).

Dalla ricerca effettuata i numeri mostrano come, sul territorio provinciale, il quartiere a più alto costo per gli immobili sia San Marco, seguito da Sant’Anna, San Donato e San Concordio, mentre San Vito la zona più economica. La piana, con Capannori e Montecarlo, registra dei prezzi inferiori, ma comunque più alti rispetto alla Mediavalle ed alla Garfagnana.