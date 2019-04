Economia e lavoro



Per un pugno di... diamanti

domenica, 7 aprile 2019, 15:33

Ammontano a circa un milione di euro, i risparmi dei lucchesi, fra Piana, Garfagnana e Versilia, investiti in diamanti che l'Aducons Law & Food sta difendendo e fra un mese arrivano le prime udienze in tribunale. "In maggio infatti – spiegano gli avvocati dell'associazione che difende gli utenti e i consumatori – si terrà la prima udienza al Tribunale di Lucca relativa al risarcimento del danno subito dagli associati Aducons clienti del Banco BPM, truffati dalla società IDB S.p.a, oggi fallita. Si tratta di un prima citazione relativa ad una trance di una ventina di clienti della banca, i quali hanno scelto di adire le vie giudiziarie al fine di vedersi riconosciuto il rimborso di tutte le somme investite ed il risarcimento dei danni subiti. Tra queste posizioni ci sono persone che hanno investito ingentissime somme".

Gli avvocati dell'associazione ritengono che purtroppo vi sia ancora molta disinformazione sul caso e ribadiscono come, di fronte ad offerte risarcitorie irrisorie da parte della banca, vi sia ancora di più la necessità avanzare un'azione giudiziaria nei confronti dell'istituto di credito.

Inoltre, l'associazione Consumatori Aducons informa che chiunque fosse interessato alla "questione diamanti", è ancora in tempo oltre che per ottenere il risarcimento anche a poter vedersi restituire i preziosi indebitamente detenuti presso la società IDB S.p.a. tramite apposita istanza.

"Vi invitiamo a contattarci – affermano gli avvocati - per vagliare tale opportunità, al numero 0583/582621 oppure recandosi direttamente alla sede, sita in Via del Crocifisso 4 ( o sulla pagina facebook dell'associazione").