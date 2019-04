Economia e lavoro



Tributi, caccia a evasori Tasi e imposta di soggiorno

martedì, 23 aprile 2019, 15:07

di eliseo biancalana

Sono in corso controlli dell'ufficio tributi del comune di Lucca sui mancati versamenti della Tasi e dell'imposta di soggiorno. In particolare, sul fronte del controllo dell'attività turistica il comune si è dotato di un nuovo software e sta dando buoni risultati l'accordo con Airbnb. Lo ha reso noto il dirigente dei servizi finanziari Lino Paoli, durante l'odierna seduta della commissione bilancio.

La commissione, presieduta da Chiara Martini (PD), si è riunita per proseguire la discussione sul rendiconto 2018, già iniziata nella precedente seduta. Il dirigente Lino Paoli si è soffermato sulla situazione dei residui attivi del comune (ovvero sulle somme accertate ma non ancora riscosse). "Il primo anno con residui consistenti è il 2013" ha detto il dirigente, sottolineando quindi la poca anzianità dei residui dell'ente locale. Il dirigente ha evidenziato la buona capacità di riscossione del comune, frutto anche della scelta, a suo dire, di affidare il servizio di riscossione coattiva a Lucca Holding Servizi. Non manca però qualche criticità. "Sul codice della strada – ha ammesso – c'è uno zoccolo duro che non riusciamo a colpire". Nel complesso però da Palazzo Orsetti rivendicano come il 2018 abbia visto oltre un milione di euro di accertamenti definitivi in più rispetto alle previsioni.

"Quest'anno l'ufficio tributi sta facendo un'attività massiva sulla Tasi" ha detto il dirigente. L'imposta è stata in vigore per poco tempo ed è stata recentemente azzerata a livello locale sui pochi immobili su cui era rimasta (riduzione però compensata con l'aumento dell'Imu). "Abbiamo motivo di ritenere che l'accordo con Airbnb stia dando i risultati desiderati" ha affermato il dirigente parlando dell'imposta di soggiorno. È stato inoltre reso noto che il comune si è dotato di un nuovo software capace di leggere le recensioni e le offerte sulle principali piattaforme web in modo da localizzare gli immobili a suo turistico e scoprire eventuali furbetti. "Si sta facendo un lavoro di cesello – ha detto il dirigente –, è veramente difficile sfuggirne".

La commissione ha dato parere favorevole al rendiconto. Hanno votato a favore i dem Martini, Roberto Guidotti, Sara Del Greco e Jacopo Massagli (Lucca Civica). Ha dato voto contrario Marco Martinelli (Forza Italia) mentre Enrico Torrini (SìAmo Lucca) non ha partecipato alla votazione. Il rendiconto dovrebbe essere approvato dal consiglio comunale entro il termine di legge del 30 aprile.