Assegnata la borsa di studio delle Cartiere Modesto Cardella al Master Carta

giovedì, 30 maggio 2019, 17:43

Il bando sarà pubblicato nei primi giorni di giugno e resterà aperto un mese. Lo scorso anno hanno beneficiato del contributo 490 nuclei familiari

giovedì, 30 maggio 2019, 16:20

La carenza di medici sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza, in Toscana come in tutto il resto del Paese. Il presidente Enrico Rossi: "Al sindaco di Lucca che proprio oggi sollecita un incontro urgente sui problemi del pronto soccorso, rispondo subito che già nei prossimi giorni...

giovedì, 30 maggio 2019, 15:36

Particolare attenzione sarà rivolta alle donne sole con figli a carico, ai disoccupati che vivono in famiglie problematiche, alle persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito, a chi è inserito in strutture di accoglienza o in programmi di intervento per l'emergenza abitativa, alle vittime di tratta e alle vittime di violenza...

giovedì, 30 maggio 2019, 09:48

Essity, azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, da anni impegnata in prima linea sul fronte della sostenibilità ambientale, presenta oggiCrush

mercoledì, 29 maggio 2019, 16:12

Conflavoro Pmi, Federpol, Confartigianato Ict e Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) a sostegno della candidatura dell’avvocato Marco Martorana, fondatore dell’omonimo studio impegnato da oltre 15 anni nel settore della protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie e presidente di Assodata

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:11

Presentato a Firenze il Rapporto 2019 sul mercato immobiliare della Toscana di Scenari Immobiliari e Casa.it