Economia e lavoro



"Atti vandalici all'ospedale San Luca di Lucca: potenziare la vigilanza"

sabato, 25 maggio 2019, 16:15

"Due atti vandalici all'ospedale San Luca nel giro di una settimana: è ancora emergenza sicurezza. Rinnoviamo la nostra richiesta alla dirigenza dell'Usl Toscana Nord Ovest: bisogna potenziare la sorveglianza, sulle 24 ore". Lo dichiara il segretario della Uil Fpl Lucca, Pietro Casciani, a seguito dell'ultimo episodio che si è verificato al San Luca proprio nella notte fra venerdì e sabato: "Qualcuno si è introdotto all'interno della struttura, ha aperto i rubinetti dei bagni tappando i lavandini causando, così, l'allagamento dei locali vicini. Un atto vandalico fotocopia a quello che si è verificato soltanto sette giorni fa e che non può essere derubricato a semplice incidente. Sono chiari ed evidenti atti vandalici – prosegue Casciani – che devono essere condannati e, al tempo stesso, interpretati nella maniera corretta. I danni sono minimi, per carità, ma c'è qualcosa che non va nella gestione della sicurezza dell'ospedale e bisogna correre ai ripari con soluzioni che, per noi, sono ben chiare, da tempo: intensificare la sicurezza del presidio e fare in modo che la vigilanza sia continua sulle 24 ore, per controllare entrate e accessi. Ci risulta, infatti, che le entrate dell'ospedale siano chiuse a partire dalle 22 in poi rendendo impossibile l'apertura dall'esterno. Questo, però, non impedisce che qualcuno possa nascondersi all'interno della struttura prima e, successivamente, aprire le porte a dei complici. D'altronde non è la prima volta che al San Luca vengono trovate persone estranee all'ospedale, che non erano né pazienti né dipendenti. Quindi – conclude il segretario Uil Fpl – diventa importante il controllo dei servizi nelle ore di chiusura, intensificando la presenza delle guardie giurate. Le telecamere già ci sono, e sono tante, ma non rappresentano un deterrente sufficiente: ci auguriamo che siano comunque riuscite a riprendere i responsabili degli atti vandalici, così da poterli punire per i danni causati".