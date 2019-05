Economia e lavoro



Cna, workshop formativo gratuito per imprenditori

domenica, 5 maggio 2019, 11:41

In un periodo in cui è più difficile fare impresa e imporsi su mercati sempre più globali, imparare le strategie e avere gli strumenti in grado di fare la differenza può essere determinante per riuscire nella propria attività.

Per questo motivo la Cna di Lucca, in collaborazione con l’azienda CrescITA, ha organizzato un workshop gratuito esclusivamente per imprenditori, previsto per martedi 7 maggio dalle ore 15 alle ore 17,30 nella sede dell’associazione in via Romana 615/P.

Il programma dell’evento prevede la sessione di formazione manageriale in aula di martedì, seguita da una sessione individuale di Business Coaching, con un coach professionista di CrescITA.

Durante il workshop dal vivo il pubblico verrà a contatto con strategie pratiche e concrete di gestione del tempo, gestione dipendenti e imparerà a creare il setting mentale vincente.

Elena Paolinelli, manager dell’azienda CrescITA spiega che “l’Italia è il paese europeo con il maggior numero di partite iva”.

“Noi italiani – dice Paolinelli - ci sentiamo tutti un po’ imprenditori senza aver in realtà sviluppato una mentalità e una cultura imprenditoriale, senza aver fatto studi specifici. Mentre all’estero si trovano molte Business School, in Italia al massimo troviamo percorsi accademici, molto teorici e troppo distanti dalla realtà del mercato del lavoro, specie dalle piccole e medie imprese”.

Da questa considerazione nasce la volontà della Cna di creare momenti formativi in cui gli imprenditori possano trovare occasioni di perfezionare la propria capacità.

Per partecipare è necessario registrarsi al sito http://www.ottengorisultati.it (sulla pagina eventi), oppure informarsi alla segreteria Cna allo 0583/4301100.