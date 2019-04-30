Concorso “Artigianato e Scuola”, tutti i premiati

Anno 7°
venerdì, 3 maggio 2019 - Recte agere nihil timere
Economia e lavoro
venerdì, 3 maggio 2019, 19:04
XXXIX CONCORSO “ARTIGIANATO E SCUOLA”
SCUOLE MEDIE INFERIORI
ELENCO VINCITORI
SEZIONE ELABORATO SCRITTO/GRAFICO /PITTORICO
CLASSE 1^:
1° PREMIO “BIG BANG”
CALABRESE GIONA CLASSE 1 B
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” PORCARI
INS. DI MARCO MONICA
2° PREMIO “I MESTIERI ARTIGIANI”
LAVORO DI GRUPPO - CLASSE 1 D
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMIGLIANO INS. LOMBARDI ROBERTA
3° PREMIO “PIERO IL CALZOLAIO”
GIUNTOLI ADELE CLASSE 1° D
SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA
(INS. LAURA CATELLI)
LAVORO SCRITTO “DALL'INERZIA ALLA …..SOLERZIA”
1° PREMIO LAVORO DI GRUPPO CLASSE 2 D
SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI
SANTA MARIA A COLLE
INS. GIANNONI ANGELO , LEONE ISABELLA
1° PREMIO “IL LEGNO COSA FORMA”
LAVORO PITTORICO ELENA BARGELLINI CLASSE 2 F
SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA
(INS. LAURA CATELLI)
2° PREMIO “”IL TEMPO NELLE SUE MANI”
EX-AEQUO LANDUCCI ALICE CLASSE 2 E
SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA
(INS. LAURA CATELLI)
2° PREMIO “LA VETRATA GOTICA”
EX-AEQUO LAVORO DI GRUPPO CLASSE 2D
ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA INFERIORE DI CAMIGLIANO SANTA GEMMA INS. LOMBARDI ROBERTA
3° PREMIO “CREAZIONI”
LAVORO SCRITTO LAVORO DI CLASSE 2A E 2C
SCUOLA MEDIA ROSSO DI SAN SECONDO
CAPEZZANO PIANORE
INS. GIUSTI BARBARA, AZZARELLO LETIZIA
3° PREMIO “L'ARTIGIANATO IN UN FILM”
EX-AEQUO CAVALZANI GIULIA CLASSE 2 E
SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA
(INS. LAURA CATELLI)
3° PREMIO “PITTURA SU TELA”
EX-AEQUO LAIDI SARA CLASSE 2 C
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI
INS. DI MARCO MONICA
CLASSE 3^:
1° PREMIO “LA MADONNA DEL RISO ARTIGIANALE”
LAVORO DI GRUPPO CLASSE 3 D
ALUNNI RACHELE ACUNZO, VALENTINA CECCHI, MATTIA CORTOPASSI, M JENNIFER MAZZAGRECO.
ISTIT.COMPRENSIVO ARMANDO SFORZI
PIANO DI CONCA
INS. LEONARDO BENEDETTI, EMMA TOMMASI.
2° PREMIO “QUANDO IL PRODOTTO ARTIGIANALE DIVENTA FANTASIA”
LAVORO DI GRUPPO CLASSE 3 B
ALUNNI : PETRA FLORE, PANCONI MARCO, D'AGLIANO LUCA, GEMIGNANI MATTEO, LUCCHESI GINEVRA, LENZI ANDREA,
ANGELI FEDERICA.
ISTIT. COMPRENSIVO ARMANDO SFORZI
PIANO DI CONCA
INS. GIOVANNA LANZA, EMMA TOMMASI
3° PREMIO “GLI ARTIGIANI NELL'OMBRA”
SILVESTRI ALICE, IACOPELLI MARTA CLASSE 3 B
ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON ALDO MEI”
S. LEONARDO IN TREPONZIO
INS. GLORIA MICHELI
4° PREMIO “L'INTARSIATORE”
TARGA “LA NAZIONE” TOMEI REBECCA 3 C
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI
INS. DI MARCO MONICA.
SEZIONE MULTIMEDIALE
CLASSE 1^:
1° PREMIO non assegnato
2° PREMIO non assegnato
3° PREMIO non assegnato
1° PREMIO non assegnato
2° PREMIO non assegnato
3° PREMIO “DALL'INERZIA ALLA …..SOLERZIA”
LAVORO DI GRUPPO CLASSE 2 D
SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI
SANTA MARIA A COLLE
INS. GIANNONI ANGELO , LEONE ISABELLA
CLASSE 3^:
1° PREMIO non assegnato
2° PREMIO non assegnato
3° PREMIO non assegnato
CLASSE 1^:
1° PREMIO ”MICROCOSMO,MACROCOSMO,S.O.S. INSETTI IN VIA DI ESTINZIONE”
LAVORO DI GRUPPO CLASSE 1 D
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI
(INS. MASSEI CRISTINA)
2° PREMIO “DALLA MATERIA ALLA FORMA”
LAVORO DI GRUPPO CLASSE 1 B
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI
INS. DI MARCO MONICA
3° PREMIO “PANETTI DI CRETA”
LAVORO DI GRUPPO CLASSE 1 C
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MORDINI BARGA
INS. CANINI ROSITA
TARGA “LA NAZIONE” ALUNNI LORENZO PINTO CLASSE 1A
LORENZO MICHELOTTI CLASSE 1B
SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI
SANTA MARIA A COLLE
INS. LEONE ISABELLA, LORENZO MICHELOTTI
5° PREMIO “ LE ROSE”
TARGA “LA NAZIONE” ALUNNI BALESTRA NICO, RRUSHI MANUELA,
JARMOUNI SARA CLASSE 1 B
ISTIT. COMPRENSIVO LUCCA 3 SCUOLA MEDIA INFERIORE CARLO DEL PRETE
INS. LUCIA RIBECAI
CLASSE 2^:
1° PREMIO “L'IDEA..IL DISEGNO...E LA REALIZZAZIONE””
LAVORO DI GRUPPO – CLASSE 2A – 2B- 2D
SCUOLA MEDIA ROSSO DI SAN SECONDO
CAPEZZANO PIANORE
INS.TOMASELLI MASSIMO, FRATESCHI GIOVANNI, RONDELLI BARBARA, CASOTTI ALESSANDRA.
2° PREMIO “L'ALBERO INARTE”
LAVORO DI GRUPPO DELLA CLASSE 2D E
DI LORENZO PINTO CLASSE 2 A SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI
SANTA MARIA A COLLE
INS. LEONE ISABELLA, LUCIA BAGLIO
3° PREMIO “PORTA OMBRELLI DA CORSA”
GIULIA UNGARO – CLASSE 2^F
SCUOLA MEDIA GIOSUE' CARDUCCI-LUCCA
(INS. LAURA CATELLI)
4° PREMIO “LUCCIOLE NELLA NOTTE”
TARGA “LA NAZIONE” GABRIELE PIERRO CLASSE 2 F
CON MENZIONE SPECIALE SCUOLA MEDIA G. CARDUCCI-LUCCA
(INS. LAURA CATELLI)
5° PREMIO “DAL LAVORO MANUALE NASCONO STORIE E TARGA “LA NAZIONE” SOGNI”
CON MENZIONE SPECIALE LAVORI DI GRUPPO CLASSE 2D
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI INS. MASSEI CRISTINA
CLASSE 3^:
1° PREMIO “I TAPPETI DALLA TRADIZIONE AL RICICLO”
VETTORI MATTIA - CLASSE 3^A
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMIGLIANO INS. PECCIANTI PAOLA , LOMBARDI ROBERTA
2° PREMIO “ELECTRIC HANDS”
COLTELLI YLENIA, PERI SARA – CLASSE 3 A
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI
INS. DI MARCO MONICA
3° PREMIO “GOLD LIGHT ”
ISABEL BIANCHI – CLASSE 3 A
SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI
INS. DI MARCO MONICA
XXXIX CONCORSO “ARTIGIANATO E SCUOLA”
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
ELENCO VINCITORI
SEZIONE LAVORO SCRITTO/ LAVORO GRAFICO PITTORICO
1° PREMIO “PER MIRIADI DI MOTIVI”
NICCOLO' PELLEGRINI CLASSE 5° SEZ.B. INDIRIZZO INFORMATICA
POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFFESSIONALE E.FERMI – G.GIORGI DI LUCCA
INS. FRANCESCO RUSSO.
2° PREMIO “MANI A LAVORO” CHECCHI FILIPPO CLASSE 5° B
LICEO ARTISTICO “A.PASSAGLIA”
INS. MARILENA SABBATINI
3° PREMIO “IL REMER E LA FORCOLA”
MARTINA ABATI CLASSE 5° B
LICEO ARTISTICO “A.PASSAGLIA”
“A.PASSAGLIA” – LUCCA
INS. MARILENA SABBATINI
4° PREMIO DI RICONOSCCIMENTO L'AQUILA
TARGA OFFERTA MANCUSO AURORA CLASSE 4° C
AGENZIA DI LUCCA DANTE ALIGHIERI LICEO ARTISTICO “A.PASSAGLIA”
DE LE “GENERALI” LUCCA
INS. GIULIANO TOMA
5° PREMIO DI RICONOSCIMENTO
UN LIBRO MESSO A DISPOSIZIONE
DALLA CONFARTIGIANATO IMPRESE LUCCA
“PER MIRIADI DI MOTIVI”
NICCOLO' PELLEGRINI CLASSE 5° SEZ.B. INDIRIZZO INFORMATICA
POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFFESSIONALE E.FERMI – G. GIORGI DI LUCCA
INS. FRANCESCO RUSSO.
1° PREMI0 “non assegnato”
2° PREMIO “LA FABBRICA DEI SUONI”
EX AEQUO MAGNANI ASIA CLASSE V° SEZ. A
ISI PERTINI – LUCCA
INS. ADRIANA BONETTI
2° PREMIO “LA FABBRICA DEI SUONI”
EX AEQUO LAVORO FOTOGRAFICO DI GIACHI TOMMASO CLASSE 5 ATGC. RUGANI DARIO, CATALINI ALISEA, DI MARCO GIANMARCO,CHELINI DANIELE, LAMBERTI GIULIA, ELKHATABI REDA CLASSE V° B TGC
ISI PERTINI – LUCCA
INS. ADRIANA BONETTI
3° PREMIO “MARMO”
FEDERIGI MELISSA
CLASSE 3° A
ISI “ MARCONI” VIAREGGIO
INS. LUCIA URBANO, FABRIZIO ALTIERI
1° PREMIO “GRANDE MADRE”
GIOVANNI GRASSI CLASSE 4° C
(INS. MARILENA SABBATINI)
2° PREMIO “ALVEARE”
XIAODAN WU – CLASSE 4° A
ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO
“A.PASSAGLIA” – LUCCA
(INS. GIULIANO TOMA)
3° PREMIO “NEWSPAPER DRESS”
EX AEQUO ELISA BERNICCHI CLASSE 4° M
I.S.I. MACHIAVELLI - I.S.I. MATTEO CIVITALI (INS. MALAGNINO ANTONELLA
CASCASI MARIATERESA)
3° PREMIO “PIU' PONTI...... MENO MURI”
EX AEQUO GIANNECCHINI LUCA CLASSE 2°AT
MARCELLO BALDINI CLASSE 3°AT
MASONI ELIO CLASSE 3°BT
I.I.S. GALILEI DI VIAREGGIO
INS. FRANCESCA FORMICHI, GLAUCO DAL PINO, BONUCCELLI LAURA, ANNAMARIA PAGLIARULO
3° PREMIO “COCCODRILLO”
EX AEQUO ALESSIO IODICE CLASSE 4 C
ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO
“A.PASSAGLIA” – LUCCA
(INS. G.TOMA)
4° PREMIO PER RICONOSCIMENTO
TARGA OFFERTA
AGENZIA DI LUCCA DANTE ALIGHIERI
DE LE “GENERALI” “STRIPED JACKET”
ABITO IDEATO E REALIZZATO DA MICHELA GRAZZINI CLASSE 4° M
I.S.I. MACHIAVELLI - I.S.I. MATTEO CIVITALI
(INS. MALAGNINO ANTONELLA, CASCASI MARIA TERESA)
5° PREMIO PER RICONOSCIMENTO
TARGA OFFERTA
AGENZIA DI LUCCA DANTE ALIGHIERI
DE LE “GENERALI” AVVOLTI DAL PROFUMO DEL MARE
ABITO IDEATO E REALIZZATO DA MOIRA PERGOLA CLASSE 3 M
I.S.I. MACHIAVELLI - I.S.I. MATTEO CIVITALI
(INS. CASCASI MARIA TERESA, MALAGNINO ANTONELLA )
1° PREMIO “PROGETTO TRATTORINO MODIFICATO”
LAVORO DI GRUPPO CLASSE 4 C
ISTITUTO IPSIA G. GIORGI
(INS. LEGGIERO NICOLA, LEGGIERO LUIGI, FRANCESCO CINQUE, MAURIZIO STORAI)
2° PREMIO “INGRANAGGIO”
MILI WATSON CLASSE 4 A
ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO
“A.PASSAGLIA” – LUCCA
(INS. GIULIANO TOMA)
3° PREMIO “LA DAMIGIANA DELLA SAGGEZZA”
LAVORO DI GRUPPO CLASSI 1 MAT , 2 MAT
ISI MARCONI VIAREGGIO E SERAVEZZA CORSO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INS. GIOVANNA BACCI, MATHIAS CATELANI, CAROLINA DEL SOLDATO
4° PREMIO DI RICONOSCCIMENTO “BICI MANFREDA”
TARGA OFFERTA NICOLA MANFREDA
DAL QUOTIDIANO “LA NAZIONE” ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO
“A. PASSAGLIA” – LUCCA
(INS. GIULIANO TOMA)
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venerdì, 3 maggio 2019, 20:41
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questi due annunci di ricerca personale da parte di Ego Wellness Center
venerdì, 3 maggio 2019, 15:45
Le segreterie regionali Toscana della FILT-CGIL, della FIT-CISL , della UILTRASPORTI e della FAISA-CISAL, intervengono sull'aggiudicazione definitiva della gara regionale del Tpl ad Autolinee Toscane S.p.A.
venerdì, 3 maggio 2019, 15:02
Sono da ieri in servizio nel settore dipartimentale lavori pubblici quattro nuovi operai assunti a tempo indeterminato dall'amministrazione comunale dopo una selezione che ha attinto dalle graduatorie di disoccupati del Centro per l'impiego, offrendo così un'importante opportunità di lavoro a un gruppo di persone
venerdì, 3 maggio 2019, 14:21
Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del presidente del consorzio Mobit (di cui fa parte CTT Nord) Giuseppe Gori che commenta l'assegnazione definitiva del servizio di trasporto pubblico locale ad Autolinee Toscane
giovedì, 2 maggio 2019, 16:58
Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del sindacato Cub Trasporti, a firma di Maurizio Barsella e Antonio Amoroso, che attacca Cigl, Cisl e Uil sul primo maggio
martedì, 30 aprile 2019, 16:42
La Fondazione ha complessivamente stanziato 5,6 milioni di euro per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare di via Brunero Paoli, angolo via del Bastardo, nel centro storico di Lucca. Il progetto prevede la realizzazione di una residenza universitaria per la scuola di Alti Studi IMT