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Economia e lavoro

Concorso “Artigianato e Scuola”, tutti i premiati

venerdì, 3 maggio 2019, 19:04

XXXIX CONCORSO “ARTIGIANATO E SCUOLA”

SCUOLE MEDIE INFERIORI

 

ELENCO VINCITORI

 

SEZIONE ELABORATO SCRITTO/GRAFICO /PITTORICO

 

CLASSE 1^:

1° PREMIO “BIG BANG”

CALABRESE GIONA CLASSE 1 B

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” PORCARI

INS. DI MARCO MONICA

 

 

2° PREMIO “I MESTIERI ARTIGIANI”

LAVORO DI GRUPPO - CLASSE 1 D

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMIGLIANO INS. LOMBARDI ROBERTA

 

 

3° PREMIO “PIERO IL CALZOLAIO”

GIUNTOLI ADELE CLASSE 1° D

SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA

(INS. LAURA CATELLI)

 

 

 

 

CLASSE 2^:

LAVORO SCRITTO “DALL'INERZIA ALLA …..SOLERZIA”

1° PREMIO LAVORO DI GRUPPO CLASSE 2 D

SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI

SANTA MARIA A COLLE

INS. GIANNONI ANGELO , LEONE ISABELLA

 

 

1° PREMIO “IL LEGNO COSA FORMA”

LAVORO PITTORICO ELENA BARGELLINI CLASSE 2 F

SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA

(INS. LAURA CATELLI)

 

2° PREMIO “”IL TEMPO NELLE SUE MANI”

EX-AEQUO LANDUCCI ALICE CLASSE 2 E

SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA

(INS. LAURA CATELLI)

 

 

 

 

2° PREMIO “LA VETRATA GOTICA”

EX-AEQUO LAVORO DI GRUPPO CLASSE 2D

ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA INFERIORE DI CAMIGLIANO SANTA GEMMA INS. LOMBARDI ROBERTA

 

 

3° PREMIO “CREAZIONI”

LAVORO SCRITTO LAVORO DI CLASSE 2A E 2C

SCUOLA MEDIA ROSSO DI SAN SECONDO

CAPEZZANO PIANORE

INS. GIUSTI BARBARA, AZZARELLO LETIZIA

 

 

 

 

 

3° PREMIO “L'ARTIGIANATO IN UN FILM”

EX-AEQUO CAVALZANI GIULIA CLASSE 2 E

SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI-LUCCA

(INS. LAURA CATELLI)

 

 

 

3° PREMIO “PITTURA SU TELA”

EX-AEQUO LAIDI SARA CLASSE 2 C

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI

INS. DI MARCO MONICA

 

 

 

 

CLASSE 3^:

1° PREMIO “LA MADONNA DEL RISO ARTIGIANALE”

LAVORO DI GRUPPO CLASSE 3 D

ALUNNI RACHELE ACUNZO, VALENTINA CECCHI, MATTIA CORTOPASSI, M JENNIFER MAZZAGRECO.

ISTIT.COMPRENSIVO ARMANDO SFORZI

PIANO DI CONCA

INS. LEONARDO BENEDETTI, EMMA TOMMASI.

 

 

 

 

 

2° PREMIO “QUANDO IL PRODOTTO ARTIGIANALE DIVENTA FANTASIA”

LAVORO DI GRUPPO CLASSE 3 B

ALUNNI : PETRA FLORE, PANCONI MARCO, D'AGLIANO LUCA, GEMIGNANI MATTEO, LUCCHESI GINEVRA, LENZI ANDREA,

ANGELI FEDERICA.

ISTIT. COMPRENSIVO ARMANDO SFORZI

PIANO DI CONCA

INS. GIOVANNA LANZA, EMMA TOMMASI

 

 

 

 

3° PREMIO “GLI ARTIGIANI NELL'OMBRA”

SILVESTRI ALICE, IACOPELLI MARTA CLASSE 3 B

ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON ALDO MEI”

S. LEONARDO IN TREPONZIO

INS. GLORIA MICHELI

 

 

4° PREMIO “L'INTARSIATORE”

TARGA “LA NAZIONE” TOMEI REBECCA 3 C

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI

INS. DI MARCO MONICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE MULTIMEDIALE

 

CLASSE 1^:

1° PREMIO non assegnato

 

2° PREMIO non assegnato

 

3° PREMIO non assegnato

 

 

 

 

 

CLASSE 2^:

1° PREMIO non assegnato

 

 

2° PREMIO non assegnato

 

 

3° PREMIO “DALL'INERZIA ALLA …..SOLERZIA”

LAVORO DI GRUPPO CLASSE 2 D

SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI

SANTA MARIA A COLLE

INS. GIANNONI ANGELO , LEONE ISABELLA

 

 

 

 

 

 

CLASSE 3^:

 

1° PREMIO non assegnato

 

2° PREMIO non assegnato

 

3° PREMIO non assegnato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE TRIDIMENSIONALE

 

CLASSE 1^:

1° PREMIO ”MICROCOSMO,MACROCOSMO,S.O.S. INSETTI IN VIA DI ESTINZIONE”

LAVORO DI GRUPPO CLASSE 1 D

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI

(INS. MASSEI CRISTINA)

 

 

2° PREMIO “DALLA MATERIA ALLA FORMA”

LAVORO DI GRUPPO CLASSE 1 B

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI

INS. DI MARCO MONICA

 

3° PREMIO “PANETTI DI CRETA”

LAVORO DI GRUPPO CLASSE 1 C

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

  1. MORDINI BARGA

INS. CANINI ROSITA

 

 

4° PREMIO “CARTA MASCHERATA”

TARGA “LA NAZIONE” ALUNNI LORENZO PINTO CLASSE 1A

LORENZO MICHELOTTI CLASSE 1B

SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI

SANTA MARIA A COLLE

INS. LEONE ISABELLA, LORENZO MICHELOTTI

 

 

 

 

 

5° PREMIO “ LE ROSE”

TARGA “LA NAZIONE” ALUNNI BALESTRA NICO, RRUSHI MANUELA,

JARMOUNI SARA CLASSE 1 B

ISTIT. COMPRENSIVO LUCCA 3 SCUOLA MEDIA INFERIORE CARLO DEL PRETE

INS. LUCIA RIBECAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 2^:

1° PREMIO “L'IDEA..IL DISEGNO...E LA REALIZZAZIONE””

LAVORO DI GRUPPO – CLASSE 2A – 2B- 2D

SCUOLA MEDIA ROSSO DI SAN SECONDO

CAPEZZANO PIANORE

INS.TOMASELLI MASSIMO, FRATESCHI GIOVANNI, RONDELLI BARBARA, CASOTTI ALESSANDRA.

 

 

 

 

 

2° PREMIO “L'ALBERO INARTE”

LAVORO DI GRUPPO DELLA CLASSE 2D E

DI LORENZO PINTO CLASSE 2 A SCUOLA MEDIA G.CUSTER DE NOBILI

SANTA MARIA A COLLE

INS. LEONE ISABELLA, LUCIA BAGLIO

 

 

 

 

3° PREMIO “PORTA OMBRELLI DA CORSA”

GIULIA UNGARO – CLASSE 2^F

SCUOLA MEDIA GIOSUE' CARDUCCI-LUCCA

(INS. LAURA CATELLI)

 

4° PREMIO “LUCCIOLE NELLA NOTTE”

TARGA “LA NAZIONE” GABRIELE PIERRO CLASSE 2 F

CON MENZIONE SPECIALE SCUOLA MEDIA G. CARDUCCI-LUCCA

(INS. LAURA CATELLI)

 

 

5° PREMIO “DAL LAVORO MANUALE NASCONO STORIE E TARGA “LA NAZIONE” SOGNI”

CON MENZIONE SPECIALE LAVORI DI GRUPPO CLASSE 2D

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI INS. MASSEI CRISTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 3^:

 

1° PREMIO “I TAPPETI DALLA TRADIZIONE AL RICICLO”

VETTORI MATTIA - CLASSE 3^A

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMIGLIANO INS. PECCIANTI PAOLA , LOMBARDI ROBERTA

 

 

2° PREMIO “ELECTRIC HANDS”

COLTELLI YLENIA, PERI SARA – CLASSE 3 A

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI

INS. DI MARCO MONICA

 

 

 

3° PREMIO “GOLD LIGHT ”

ISABEL BIANCHI – CLASSE 3 A

SCUOLA MEDIA “ ENRICO PEA” DI PORCARI

INS. DI MARCO MONICA

 

XXXIX CONCORSO “ARTIGIANATO E SCUOLA”

 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI

 

ELENCO VINCITORI

 

SEZIONE LAVORO SCRITTO/ LAVORO GRAFICO PITTORICO

 

 

1° PREMIO “PER MIRIADI DI MOTIVI”

NICCOLO' PELLEGRINI CLASSE 5° SEZ.B. INDIRIZZO INFORMATICA

POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFFESSIONALE E.FERMI – G.GIORGI DI LUCCA

INS. FRANCESCO RUSSO.

 

 

2° PREMIO “MANI A LAVORO” CHECCHI FILIPPO CLASSE 5° B

LICEO ARTISTICO “A.PASSAGLIA”

INS. MARILENA SABBATINI

 

3° PREMIO “IL REMER E LA FORCOLA”

MARTINA ABATI CLASSE 5° B

LICEO ARTISTICO “A.PASSAGLIA”

“A.PASSAGLIA” – LUCCA

INS. MARILENA SABBATINI

 

 

 

4° PREMIO DI RICONOSCCIMENTO L'AQUILA

TARGA OFFERTA MANCUSO AURORA CLASSE 4° C

AGENZIA DI LUCCA DANTE ALIGHIERI LICEO ARTISTICO “A.PASSAGLIA”

DE LE “GENERALI” LUCCA

INS. GIULIANO TOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° PREMIO DI RICONOSCIMENTO

UN LIBRO MESSO A DISPOSIZIONE

DALLA CONFARTIGIANATO IMPRESE LUCCA

 

“PER MIRIADI DI MOTIVI”

NICCOLO' PELLEGRINI CLASSE 5° SEZ.B. INDIRIZZO INFORMATICA

POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFFESSIONALE E.FERMI – G. GIORGI DI LUCCA

INS. FRANCESCO RUSSO.

 

SEZIONE LAVORO MULTIMEDIALE

 

1° PREMI0 “non assegnato”

 

 

2° PREMIO “LA FABBRICA DEI SUONI”

EX AEQUO MAGNANI ASIA CLASSE V° SEZ. A

ISI PERTINI – LUCCA

INS. ADRIANA BONETTI

 

 

2° PREMIO “LA FABBRICA DEI SUONI”

EX AEQUO LAVORO FOTOGRAFICO DI GIACHI TOMMASO CLASSE 5 ATGC. RUGANI DARIO, CATALINI ALISEA, DI MARCO GIANMARCO,CHELINI DANIELE, LAMBERTI GIULIA, ELKHATABI REDA CLASSE V° B TGC

ISI PERTINI – LUCCA

INS. ADRIANA BONETTI

 

3° PREMIO “MARMO”

FEDERIGI MELISSA

CLASSE 3° A

ISI “ MARCONI” VIAREGGIO

INS. LUCIA URBANO, FABRIZIO ALTIERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE TRIDIMENSIONALE

 

1° PREMIO “GRANDE MADRE”

GIOVANNI GRASSI CLASSE 4° C

LICEO ARTISTICO A. PASSAGLIA – LUCCA

                  1. (INS. MARILENA SABBATINI)

 

2° PREMIO “ALVEARE”

XIAODAN WU – CLASSE 4° A

ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO

“A.PASSAGLIA” – LUCCA

(INS. GIULIANO TOMA)

 

3° PREMIO “NEWSPAPER DRESS”

EX AEQUO ELISA BERNICCHI CLASSE 4° M

I.S.I. MACHIAVELLI - I.S.I. MATTEO CIVITALI (INS. MALAGNINO ANTONELLA

CASCASI MARIATERESA)

 

3° PREMIO “PIU' PONTI...... MENO MURI”

EX AEQUO GIANNECCHINI LUCA CLASSE 2°AT

MARCELLO BALDINI CLASSE 3°AT

MASONI ELIO CLASSE 3°BT

I.I.S. GALILEI DI VIAREGGIO

INS. FRANCESCA FORMICHI, GLAUCO DAL PINO, BONUCCELLI LAURA, ANNAMARIA PAGLIARULO

 

3° PREMIO “COCCODRILLO”

EX AEQUO ALESSIO IODICE CLASSE 4 C

ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO

“A.PASSAGLIA” – LUCCA

(INS. G.TOMA)

 

 

4° PREMIO PER RICONOSCIMENTO

TARGA OFFERTA

AGENZIA DI LUCCA DANTE ALIGHIERI

DE LE “GENERALI” “STRIPED JACKET”

ABITO IDEATO E REALIZZATO DA MICHELA GRAZZINI CLASSE 4° M

I.S.I. MACHIAVELLI - I.S.I. MATTEO CIVITALI

(INS. MALAGNINO ANTONELLA, CASCASI MARIA TERESA)

 

 

 

5° PREMIO PER RICONOSCIMENTO

TARGA OFFERTA

AGENZIA DI LUCCA DANTE ALIGHIERI

DE LE “GENERALI” AVVOLTI DAL PROFUMO DEL MARE

ABITO IDEATO E REALIZZATO DA MOIRA PERGOLA CLASSE 3 M

I.S.I. MACHIAVELLI - I.S.I. MATTEO CIVITALI

(INS. CASCASI MARIA TERESA, MALAGNINO ANTONELLA )

 

SEZIONE LAVORO TECNOLOGICO

 

 

1° PREMIO “PROGETTO TRATTORINO MODIFICATO”

LAVORO DI GRUPPO CLASSE 4 C

ISTITUTO IPSIA G. GIORGI

(INS. LEGGIERO NICOLA, LEGGIERO LUIGI, FRANCESCO CINQUE, MAURIZIO STORAI)

 

 

2° PREMIO “INGRANAGGIO”

MILI WATSON CLASSE 4 A

ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO

“A.PASSAGLIA” – LUCCA

(INS. GIULIANO TOMA)

 

 

3° PREMIO “LA DAMIGIANA DELLA SAGGEZZA”

LAVORO DI GRUPPO CLASSI 1 MAT , 2 MAT

ISI MARCONI VIAREGGIO E SERAVEZZA CORSO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INS. GIOVANNA BACCI, MATHIAS CATELANI, CAROLINA DEL SOLDATO

 

 

4° PREMIO DI RICONOSCCIMENTO “BICI MANFREDA”

TARGA OFFERTA NICOLA MANFREDA

DAL QUOTIDIANO “LA NAZIONE” ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO

“A. PASSAGLIA” – LUCCA

(INS. GIULIANO TOMA)

 

 

 

 

 

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