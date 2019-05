Concorso “Artigianato e Scuola”, tutti i premiati

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 3 maggio 2019, 20:41

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questi due annunci di ricerca personale da parte di Ego Wellness Center

venerdì, 3 maggio 2019, 15:45

Le segreterie regionali Toscana della FILT-CGIL, della FIT-CISL , della UILTRASPORTI e della FAISA-CISAL, intervengono sull'aggiudicazione definitiva della gara regionale del Tpl ad Autolinee Toscane S.p.A.

venerdì, 3 maggio 2019, 15:02

Sono da ieri in servizio nel settore dipartimentale lavori pubblici quattro nuovi operai assunti a tempo indeterminato dall'amministrazione comunale dopo una selezione che ha attinto dalle graduatorie di disoccupati del Centro per l'impiego, offrendo così un'importante opportunità di lavoro a un gruppo di persone

venerdì, 3 maggio 2019, 14:21

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del presidente del consorzio Mobit (di cui fa parte CTT Nord) Giuseppe Gori che commenta l'assegnazione definitiva del servizio di trasporto pubblico locale ad Autolinee Toscane

giovedì, 2 maggio 2019, 16:58

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del sindacato Cub Trasporti, a firma di Maurizio Barsella e Antonio Amoroso, che attacca Cigl, Cisl e Uil sul primo maggio

martedì, 30 aprile 2019, 16:42

La Fondazione ha complessivamente stanziato 5,6 milioni di euro per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare di via Brunero Paoli, angolo via del Bastardo, nel centro storico di Lucca. Il progetto prevede la realizzazione di una residenza universitaria per la scuola di Alti Studi IMT