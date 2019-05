Economia e lavoro



Cotrozzi: "Pronto soccorso S. Luca, l'azienda non fa niente per risolvere i problemi di sovraffollamento"

sabato, 11 maggio 2019, 18:37

Luciano Cotrozzi, sindacalista della Cisl Fp, attacca la direzione della Usl Toscana nord-ovest in merito ai problemi di sovraffollamento che affliggono il pronto soccorso dell'ospedale San Luca:

Ormai da anni la direzione della Usl Toscana nord-ovest ci ha abituato a sistematiche non risposte sui problemi sollevati dalle organizzazioni sindacali. L'ultimo caso è quello relativo alle problematiche relative al pronto soccorso dell' ospedale S. Luca. Parole, annunci di provvedimenti straordinari, attivazioni di percorsi ad hoc.

Peccato che le risposte latitano così come l'elogio alle due delibere regionali approvate alla fine di aprile lascia il tempo che trova anche alla luce delle molteplici critiche evidenziate da associazioni e professionisti.

Cisl Fp rimane sorpresa da affermazioni aziendali riguardanti l'aumento degli accessi al pronto soccorso del S. Luca e la dichiarazione che il progetto di sovraffollamento non si è mai dovuto attivare: dichiarazioni che contrastano tra loro. Come al solito tutto cade sulle spalle del personale dipendente e spiace rilevare come interventi di copertura degli organici non siano stati attivati da tempo al fine anche di consentire garanzie assistenziali per il periodo delle ferie estive ormai alle porte.

Cisl Fp si dichiara contraria a provvedimenti tampone per dare risposta alle problematiche del pronto soccorso del S. Luca, come ad esempio la messa in atto di una sorta di "transumanza" di medici del pronto soccorso della Valle del Serchio verso Lucca, adottando in pratica la politica della coperta troppo corta che la tiri da una parte e la scopri dall'altra.

Ma i vari responsabili sia del pronto soccorso che del dipartimento emergenza urgenza cosa fanno? Che escano dal loro rumoroso silenzio e si facciano sentire dalla direzione al fine di non essere considerati conniventi di una situazione pericolosa per l'utenza, per i dipendenti e per la funzionalità del servizio.