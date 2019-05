Economia e lavoro



Cristian Bigotti è il nuovo amministratore di Metro e Giuliano Grazzini il nuovo presidente di Farmacie

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:04

Si sono tenute le assemblee di Metro Srl e Alliance Farmacie Comunali SpA per l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 e la nomina dei nuovi vertici amministrativi e di controllo.

Per quanto riguarda Metro, società interamente detenuta dal Comune di Lucca e che gestisce i parcheggi a pagamento, l'accesso alla ZTL (zona traffico limitato) e, da gennaio, l'accoglienza e la diffusione dell'offerta turistica, l'amministrazione ha individuato come nuovo amministratore unico Cristian Bigotti, 40 anni, avvocato e come revisore unico Andrea Giovannetti, 60 anni, commercialista. Per le Farmacie Comunali SpA, dove il Comune detiene una partecipazione di minoranza del 25%, sono stati individuati come presidente Giuliano Grazzini, 66 anni, medico ed ex direttore generale del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità e come consigliera Vanessa Angotti, 39 anni, consulente legale. Inoltre all'interno del collegio sindacale è stato individuato Daniele Baroni, 54 anni, consigliere dell'ordine dei commercialisti di Lucca. La maggioranza dei componenti del cda e del collegio sindacale di Farmacie sono invece individuati dal socio privato Alliance Farmacie, che detiene la maggioranza del capitale sociale (72%).

Nessuna variazione per i compensi rispetto i mandati precedenti, ovvero in Metro l'Amministratore Unico percepirà 18.000 euro lordi l'anno e il revisore 8.000 euro, in Farmacie invece sono previsti 12.000 euro per il presidente, 6.000 euro per il componete del cda e 5.000 euro per il membro del collegio sindacale.

Come da tempo annunciato l'Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare, dopo due mandati triennali, i vertici di Metro Srl e delle Farmacie Comunali Spa, una scelta, questa, che nasce dalla volontà del Comune di favorire un naturale ricambio ai vertici delle aziende pubbliche. Il sindaco e l'assessore alle aziende partecipate ringraziano in modo non formale l'amministratore uscente di Metro Luca Cesaretti e il presidente e consigliera uscente delle Farmacie Comunali Spa Antonio Da Prato e Chiara Cecchini. Ai nuovi nominati augurano buon lavoro per l'importante ruolo che saranno chiamati a rivestire all'interno delle due società.