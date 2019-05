Economia e lavoro



Cub Trasporti: "Vergogna! Dove eravate voi dei sindacati Cgil, Cisl e Uil?"

giovedì, 2 maggio 2019, 16:58

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del sindacato Cub Trasporti, a firma di Maurizio Barsella e Antonio Amoroso, che attacca Cigl, Cisl e Uil sul primo maggio.

"C'era una volta il primo maggio come festa del Lavoro, che la Chiesa affiancò con la ricorrenza di San Giuseppe Artigiano. Poi è diventata una celebrazione in più utile per i ponti. Il nocciolo è stato frantumato: non sono più le lotte operaie, contadine o impiegatizie: ma

il fancazzismo eretto a monumento romano nella piazza di San Giovanni in Laterano, dove suona il tamburo e il chitarrino gente che non ha mai lavorato. Cgil, Cisl, Uil, ma dove eravate? Cgil, Cisl, Uil, dove eravate quando

ai lavoratori sono arrivate le bastonate della legge Fornero e del Jobs act? Siamo stati condannati a precarieta' con il vostro silenzio. Ricordiamo che i lavoratori sono sotto assedio da almeno 10 anni di crisi! Durante questi governi sotto diretta dettatura dell' Unione

Europea non avete mai aperto bocca, perché'??? Dove stavate quando hanno deindustrializzato il nostro paese Dove, quando lo stato è stato smantellato arricchendo i privati, e impoverendo i lavoratori? E quando hanno liquidato ed affossato la sanità pubblica e il mondo del lavoro tutto con aumenti ridotti a zero, in cambio di flessibilita',repressione e delocalizzazioni? Avete firmato ogni possibile contratto, in cambio della pelle dei lavoratori. Vergogna! Dove eravate voi dei sindacati CGIL, CISL e UIL? Dove eravate voi sindacati durante tutti questi anni, dalla presidenza Monti in poi? Dove eravate durante le terribili misure antidemocratiche

e di austerità imposte da quella classe politica tra le quali: la riforma delle pensioni, che ha innalzato in modo irragionevole l'età pensionabile degli italiani, la legge Fornero che ha creato migliaia di esodati, oltre che il blocco della indicizzazione per le pensioni tre volte superiori a quella minima. Dove eravate CGIL CISL UIL durante la riforma del mercato del lavoro che ha ridotto drasticamente la tutela reale (ossia il reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato). Dove eravate voi del sindacato durante la sottoscrizione del terrificante Fiscal Compact (zero spesa a deficit e per chi conosce un

po' di economia, il preludio al crollo degli investimenti pubblici. Dove eravate finiti durante la scrittura in costituzione del pareggio di bilancio ratificato poi dal Parlamento? Dove eravate durante l'introduzione dell'IMU sulla prima casa? E quando arrivò Matteo Renzi? Divenuto miracolosamente presidente del Consiglio senza nemmeno una legittimazione democratica. Dove eravate quando l'IVA, aumentò nel

2013 dal 21 al 22%. E dove eravate ancora quando Renzi e i suoi hanno provveduto a svalutare il lavoro con il Jobs Act rendendo la tutela reale praticamente inesistente? Dove erano le vostre proteste e le manifestazioni quando questi governi di "traditori della patria", genuflessi ai diktat di Bruxelles, hanno precarizzato a vita il lavoro,

svalutandolo allo scopo di salvare l'euro? Dove eravate durante la questione di fiducia imposta al Parlamento sulla legge elettorale (Italicum)? In pratica una "Legge Acerbo" di stampo fascista e allora perchè non avete protestato sui terrificanti risultati merito di tutte quelle nefande riforme? La disoccupazione (12,7%) e quella

giovanile (44,2%), per non parlare dell' ulteriore crollo del PIL. Avete protestato durante i governi Renzi – Gentiloni? durante la gestione Padoan dell'economia, quando la politica del nostro Paese è andata esattamente nella direzione impressa da Monti, ossia con l'unico obbiettivo di realizzare i "comandamenti" di Bruxelles e della BCE?

Bravi bravi, complimenti! Scendete pure in piazza e tutti insieme appassionatamente per il primo maggio. Ma non vi sembra un po' tardi? Voi sindacalisti, colpevolmente avete cancellato diritti e i sogni delle generazioni future in questi anni senza fare un fiato, senza fare una consistente azione di protesta, ma anzi contribuendo allo smantellamento del welfare. Con il primo maggio ennesima presa in giro per i lavoratori e gli italiani con il fiume di soldi per il Concertone dei sindacati: 800 mila euro della Rai di noi contribuenti , soldi della povera gente".