Da settembre l'infermiere di famiglia e di comunità nel territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest

venerdì, 31 maggio 2019, 10:43

Il Co-fondatore e Managing Partner di United Ventures è lo speaker del nuovo appuntamento organizzato dalla community toscana per gli innovatori in partnership con Google for Startups. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con AMAC, Master Auditing e Controllo Università di Pisa e 9dot

venerdì, 31 maggio 2019, 09:32

Dopo 30 anni finalmente dignità e regole chiare per il mondo dell’animazione turistica. Samarcanda ha partecipato da protagonista alla stesura del primo contratto collettivo nazionale nel settore dell’animazione turistica

giovedì, 30 maggio 2019, 17:43

Il bando sarà pubblicato nei primi giorni di giugno e resterà aperto un mese. Lo scorso anno hanno beneficiato del contributo 490 nuclei familiari

giovedì, 30 maggio 2019, 16:20

La carenza di medici sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza, in Toscana come in tutto il resto del Paese. Il presidente Enrico Rossi: "Al sindaco di Lucca che proprio oggi sollecita un incontro urgente sui problemi del pronto soccorso, rispondo subito che già nei prossimi giorni...

giovedì, 30 maggio 2019, 15:36

Particolare attenzione sarà rivolta alle donne sole con figli a carico, ai disoccupati che vivono in famiglie problematiche, alle persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito, a chi è inserito in strutture di accoglienza o in programmi di intervento per l'emergenza abitativa, alle vittime di tratta e alle vittime di violenza...

giovedì, 30 maggio 2019, 12:36

E’ Alessandro Giannetti il vincitore della borsa di studio che le Cartiere Modesto Cardella assegnano ogni anno al migliore studente del Master in “Tecnologia e gestione dell’industria della carta e del cartone”, che si tiene da 16 anni a Lucca