Economia e lavoro



"Finalmente ad Autolinee Toscane l'aggiudicazione della gara Regionale tpl"

sabato, 4 maggio 2019, 19:12

"La CUB Trasporti accoglie molto favorevolmente l'annuncio della Giunta Regionale circa l'assegnazione diretta del trasporto pubblico. Riteniamo molto positiva la scelta alla luce della sentenza della Corte Europea e sulle sentenze già passate che hanno stabilito la regolarità della gara e la vittoria di Autolinee Toscane". Esordiscono, così, in una nota sindacale, Maurizio Barsella e Antonio Amoroso per Cub Trasporti. I due proseguono: Del perché, ci riteniamo di essere soddisfatti è molto chiaro, pur ribadendo che il trasporto pubblico dovrebbe rimanere pubblico. La CUB Trasporti Toscana ha sempre seguito con molta attenzione l'evolversi dei fatti di questi anni, delle ultime vicende legate alla gestione di CTT sempre rinviata per le lunghe attese per l' inizio della gara stessa che, ha visto nascere molteplici società partecipate nate in questi anni, Mobit e poi ONE SCARL, in quanto CTT Scarl non aveva i requisiti per partecipare alla Gara con l'aggregazione di aziende anche fallite, i cui debiti, sono ricaduti su altre aziende invece virtuose, e di come gli amministratori (anche con conflitti di interesse) di queste società si erano dati per sicuri vincitori, nella realtà le cose per fortuna dei lavoratori e dei cittadini, sono andate diversamente. Come detto, la CUB Trasporti ha sempre ritenuto che la gara toscana sia stato il frutto di una politica miope, per troppe scatole vuote perché, a monte c'è stata una gestione sbagliata del trasporto pubblico. Non siamo contrari al fatto che il trasporto possa essere gestito da grandi aziende, soprattutto come un colosso Ratp e Autolinee Toscane, siamo sempre stati contrari alla nascita delle scatole cinesi, in quanto come è facilmente dimostrabile con riscontri nazionali , queste abbiano portato al collasso le casse comunali. Non a caso le società partecipate sono considerate il cancro delle amministrazioni pubbliche, forse dovuto alle tante nomine di amministratori più fedeli alla politica di turno, che alla reale capacità organizzativa del tpl e di tutti i servizi che possono essere erogati. Noi ritentiamo che alla luce di tutta la vicenda gara è evidente che bisognava riflettere in modo attento sulla governance, perché evidentemente unirsi con altri significa rinunciare a una parte delle prerogative nei confronti di quel servizio. Se la rinuncia di una parte delle prerogative è entro limiti di decenza, o comunque non porta completamente via dai vari territori quella che è la capacità di incidenza sul servizio stesso, questa è una governance che evidentemente è accettabile; se così non è, evidentemente anche la governance può rappresentare un problema visto i molteplici conflitti di interesse. La politica deve servire i cittadini e non come abbiamo detto altre volte , usare il Tpl come bancomat elettorale e alla luce della assegnazione, noi applaudiamo in questo caso la regione, che ha ascoltato le nostre richieste , le esigenze e le moltissime lamentele degli stessi cittadini e dei lavoratori che hanno scritto alla regione in questi lunghissimi mesi. La CUB Trasporti è pronta ad accogliere Ratp Autoline Toscane, pronti a collaborare per migliorare i servizi per i cittadini, pronti anche a difendere i diritti dei lavoratori e a ribadire le necessità degli stessi lavoratori che chiedono più sicurezza.