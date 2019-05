Economia e lavoro



Garante della privacy, Marco Martorana candidato al collegio 2019-2026

mercoledì, 29 maggio 2019, 16:12

Si avvicina il momento del rinnovo del Garante Privacy, la massima autorità amministrativa italiana indipendente che si dedica al tema – sempre più delicato e complesso – della tutela dei dati personali. Con la scadenza del mandato settennale del Collegio guidato da Antonello Soro, tra gli addetti ai lavori ferve l’attesa per scoprire i quattro nuovi membri, che dovranno poi scegliere il loro Presidente. Secondo CONFLAVORO PMI, FEDERPOL, CONFARTIGIANATO ICT ed AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), il nome giusto è quello dell’avvocato Marco Martorana, Presidente dell’Associazione Assodata e titolare dell’omonimo studio a Lucca, operativo da oltre 15 anni nel settore della protezione dei dati personali, con particolare attenzione per le nuove tecnologie.

Vigilanza sì, ma anche trasparenza ed educazione, per arrivare a una vera e propria cultura della privacy. Questi, secondo l’avvocato Martorana, i principi che devono guidare il prossimo settennato. “Ormai siamo bombardati di nozioni, spesso prettamente teoriche, relative ad ‘accountability’, ‘principio di minimizzazione del trattamento’, ‘privacy by design e by default’. Purtroppo, le pubbliche amministrazioni, aziende, in particolar modo le piccole e medie imprese, i liberi professionisti, più in generale, i soggetti destinatari di tali disposizioni fanno sempre più fatica a tradurre in misure pratiche e concrete i numerosi precetti del Regolamento”, commenta l’avvocato Marco Martorana. Il Garante Privacy, continua, è molto di più di un’autorità con potere meramente sanzionatorio, perché “la nuova normativa gli assegna un ruolo centrale: quello di fornire gli strumenti pratici per agevolare il percorso di compliance dei Titolari e Responsabili del Trattamento. Prima ancora che una riforma giuridica, il GDPR è una riforma culturale”. Per tale motivo il ruolo che la nuova Autorità, nella sua nuova composizione, dovrà preoccuparsi di ricoprire dovrà essere principalmente quello di “Autorità di supporto”, ponendosi al fianco di imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni o enti in generale destinatari della normativa oltre che ovviamente degli interessati del trattamento, assumendo solo in un secondo momento il ruolo di “Autorità di controllo” in senso proprio.

Nel complicato processo che ha portato all’adozione del GDPR (il nuovo regolamento europeo sulla privacy) – continua Martorana – il Garante fino ad ora si è dimostrato sempre attento e proattivo nel supportare aziende, piccole e medie imprese, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni. Oltre a interpretare e chiarire i precetti del Regolamento, non ha esitato a vigilare sulle criticità emerse e intervenire di conseguenza (un esempio noto è quello della fatturazione elettronica). “È importante fare tesoro dell’intensa attività svolta finora, consapevoli del fatto che molto è stato fatto e molto ancora c’è da fare”, conclude.

Queste le otto priorità che l’avvocato Martorana propone per il prossimo Collegio:

Favorire il dialogo tra le Autorità di controllo in un’ottica di continuo confronto delle prassi interne sviluppate dai vari Stati, che permetta di andare oltre la sola armonizzazione della normativa di protezione dati, offrendo di fatto importanti spunti pratici e concreti alla luce delle prassi applicative affermatesi a livello internazionale Rafforzare gli uffici di relazione con il pubblico, sfruttando anche le potenzialità del digitale per favorire lo sviluppo di una vera e propria cultura della protezione dati Rafforzare le tutele per i minori, soprattutto nell’ambito dei social network (dove bisogna agire in modo più deciso contro il cyberbullismo e per contrastare ogni possibile forma di profilazione sui minori) e delle nuove tecnologie (limitando la fruizione, da parte dei minori, a diverse funzioni di dispositivi quali smart speaker, che permettono, se non correttamente settati, un accesso illimitato a contenuti dagli stessi accessibili, in contrasto con le direttive in materia di tutela dei minori online). Chiarire – con apposite linee guida operative – le questioni sulle quali, ad oggi, sussistono ancora diverse ombre. Tra queste rientrano le modalità di corretta individuazione deisingoli trattamenti realizzati dal Titolare, nonché la corretta definizione deiperiodi di trattamento dei dati, di relativa conservazione e cancellazione una volta esaurita la finalità di trattamento. Promuovere il dialogo con le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento, al fine di incentivare l’elaborazione di codici di condotta, avendo cura di intervenire attivamente nella fase di approvazione così da fornire modalità agevolate di adeguamento, con particolare riferimento alle esigenze dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese facilitandone l'effettiva applicazione. Riorganizzare l’intera banca dati dei provvedimenti del Garante, facendo in modo che la ricerca diventi ancora più accessibile e intuitiva. Istituire un osservatorio permanente sullo sviluppo e sulla diffusione delle nuove tecnologie e dei trattamenti dei dati personali connessi alle stesse. Mettere in atto una linea di assoluto rigore per chi, nonostante tutti gli strumenti messi a disposizione dell’Autorità per allinearsi alla normativa, reitera deliberatamente comportamenti lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati.

Lo Studio Martorana, fondato a Lucca nel 2003, vanta una competenza specifica in Diritto della privacy e nuove tecnologie, oltre che in Diritto dei Trasporti. L’avvocato Marco Martorana dal 2003 tiene corsi di formazione in qualità di relatore in materia di diritto della privacy presso aziende pubbliche e private, università, studi professionali e associazioni di categoria, oltre che numerosi seminari sulla materia accreditati anche da ordini professionali. Nel 2017 ha conseguito la certificazione UNI 11697:2017 quale DPO – Responsabile della protezione dati.