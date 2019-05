Economia e lavoro



Imprenditori, commercianti e dipendenti: premiati i campioni del lavoro

domenica, 19 maggio 2019, 12:31

di eliseo biancalana

Ha aperto sulle note di Johann Sebastian Bach la cerimonia per le premiazioni della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla camera di commercio di Lucca per celebrare imprenditori e dipendenti che con il loro impegno rappresentano il tessuto vivo dell’economia lucchese.

Gradevole novità di quest'anno è stato l'esordio musicale a cura dell’Istituto Boccherini, una scelta ben consona all’ambiente della chiesa di San Francesco che ha ospitato la cerimonia. Ad assistere una platea fatta soprattutto di piccoli imprenditori, commercianti e dipendenti, accompagnati dai loro familiari. Importante anche la presenza istituzionale, con i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia, in fascia tricolore, che hanno consegnato i premi ai “campioni” dei loro territorio. Sono stati ben 89 i riconoscimenti assegnati, per celebrare delle vite spese con impegno, serietà e, spesso, sacrificio, nella propria attività professionale.

Il presidente della camera di commercio Giorgio Bartoli ha evidenziato che a essere premiate sono “persone che hanno contribuito alla crescita del territorio e sono state d’esempio per tutti”. Il presidente ha inoltre fornito alcuni dati sulla salute dell’economia locale, che ha visto “una discreta crescita nel 2018”: le vendite con l’estero hanno sfiorato i 4,8 miliardi di euro, l’export è cresciuto del 10 per cento mentre la disoccupazione è calata al 9,2 per cento rispetto 10,9 dell'anno precedente. Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha poi portato il saluto del comune di Lucca, facendo le veci del sindaco che è in Corea del Sud per motivi istituzionali. “Oggi è un giorno importante, che riconosce l’importanza del lavoro” ha detto Lemucchi, che ha sottolineato il “ruolo sociale” svolto dalle imprese sul territorio. Sono poi seguiti i saluti del presidente della provincia Luca Menesini. “Oggi è una festa – ha detto -. È un riconoscimento che viene fatto dalla collettività per il lavoro che è stato svolto e che continua a essere svolto”. È poi stato il momento della consegna dei premi, che sono stati annunciati da Francesca Sargenti (camera di commercio). Ripetuti applausi hanno accompagnato l’assegnazione dei riconoscimenti. Visibilmente soddisfatti i familiari, tra cui alcuni bambini. C'è stata pure una “ripremiazione”: la ditta Fiordaliso di Patrizia Torre di Capannori aveva ricevuto un attestato l’anno scorso, ma era finito bruciato tra le fiamme in un incendio che devastò l’attività a fine 2018. Le è stato riconsegnato stamani tra i convinti applausi del pubblico. Di seguito l’elenco di tutti i premiati.

Dipendenti: Giorgio Gaspari con 42 anni di anzianità, dipendente della Pardini Armi Srl con sede a Camaiore; Gabriella Nardini con 40 anni di anzianità, dipendente della Shaner Ciocco Srl con sede a Barga; Sauro Giorgi con 36 anni di anzianità, dipendente della Coop. Apuana Vagli Sotto.

Imprese con più di 30 anni di anzianità: De Servi Elena Parrucchiera di Fantozzi Federica, acconciatrice da 57 anni a Lucca; Ugo Serra coltivazioni ortofrutticole da 56 anni a Lucca; Etrusca Marmi Srl, attività lapidea da 53 anni a Seravezza; Franchini & C. sas. dei Fratelli Fenili, commercio di materiale elettrico da 53 anni a Lucca; Orlandi Srl, commercio all'ingrosso e al minuto di materiali edili, ferramenta, materiali per impianti idraulici, elettrici, materiale elettrico in genere, macchine industriali, oggetti per il giardinaggio da 52 anni a Viareggio; Bianucci Stefano, coltivazioni vitivinicole e olivicole da 52 anni a Montecarlo; Marcheschi Alfido & Figlio di Marcheschi Renzo e c. snc, autoriparazione da 50 anni a Lucca; Matteucci Marcella, parrucchiera da 49 anni a Capannoni; Querchi Claudio, autoriparazione da 49 anni a Capannori; Guidetti Elettronica – Srl, commercio all'ingrosso e al dettaglio di apparecchiature per radio-telecomunicazioni da 49 anni a Altopascio; Vetreria Sav snc di Panattoni A, Cavallini L.M. & c., vetreria da 48 anni a Montecarlo; Profumeria Franca Centro Estetica srl profumeria da 48 anni a Capannori; Centoni Piero, fabbro da 47 anni a Lucca; Top Tris srl, produzione di calzature ed accessori per calzature da 47 anni a Capannori; Pagnucci Giuseppe parrucchiere da 45 anni a Capannori; Creazioni Carla di Tommasi Alessandra, sartoria da 45 anni a Camaiore; Arrighi Roberto, idraulico da 44 anni a Bagni di Lucca; Baretto Sas di Salotti Nadia & c., bar ristorante da 44 anni a Gallicano; Lenzi Viviana, acconciatrice da 44 anni a Altopascio; Bianucci di Bianucci S. & C. Snc, commercio di articoli medicali da 43 anni a Lucca; Fa - Di di Carlo Di Giovanni & C. Snc, falegnameria da 42 anni a Lucca; Autolavaggio Pieruccioni Giuseppe & Da Prato Dinella Snc, autolavaggio e gommista da 41 anni a Camaiore; Macelleria Nannizzi Guido, macelleria – alimentari da 41 anni a Castelnuovo di Garfagnana; Olimpia Gelati Srl, gelateria da 40 anni a Camaiore; S.I.T. Società Cooperativa, termoidraulica da 40 anni a Pieve Fosciana; Bianchi & C. Sas di Bianchi Maurizio Mariano e Bianchi Massimo, costruzioni edili e installazioni da 40 anni a Capannori; Bar la Stella di Da Mommio Fabiola, bar e caffetteria da 37 anni a Camaiore; Erra Luana, acconciatrice da 37 anni a Camaiore; Cutini Dorella, acconciatrice – estetista da 37 anni a Altopascio; Hotel Bixio di Donati Paolo, hotel e ristorante da 36 anni a Camaiore; La Torre di Giuntoli Emanuele & C. Snc, pizzeria da 36 anni a Altopascio;Casotti Maria Grazia, commercio al minuto di mercerie, chincaglierie, articoli casalinghi, mobili ecc. da 35 anni a Minucciano; Micheli Erino, meccanica motoristica elettrauto gommista commercio auto da 35 anni a Porcari; Stefani & Barsanti s.r.l., alimentari da 34 anni a Capannori; Istituto Radiologico Martini s.r.l., istituto radiologico da 34 anni a Lucca; Bergamini Marcella, parrucchiera da 34 anni a Fosciandora; Studio 83 di Guidi Gianluigi, grafica pubblicitaria da 34 anni a Castelnuovo di Garfagnana; CO.RA s.r.l., progettazione, fabbricazione, vendita e commercio all'ingrosso di componenti e sistemi per l'industria farmaceutica, chimica, alimentare da 33 anni a Altopascio; Lenci Paolo Giovanni, autoriparazione da 32 anni a Capannori; Otello & Melita Coiffeur snc di Pierucci & Biagini acconciatore unisex da 32 anni a Lucca; Il Mercato del Caffè di Baldaccini Lorena, commercio al dettaglio dolci, caffè, da 31 anni a Lucca; Bacci Marcello, macelleria da 31 anni a Capannori; Estetica Monica e Marta di Lencioni Monica e Wroblewska Marta snc, estetista da 31 anni a Porcari; Biagini Roberta, estetista da 31 anni a Capannori; Parrucchiera Paola di Gonnella Paola, acconciatrice da 31 anni a Borgo a Mozzano; Gli Orti s.r.l., ristorante/pizzeria da 30 anni a Lucca; Pizzeria Quadrelli di Quadrelli Corrado, pizzeria da 30 anni a Camaiore; La Via Lattea s.r.l., commercio all'ingrosso di prodotti alimentari da 30 anni a Capannori; Puppa Maila, parrucchiere acconciature da 30 anni a Careggine; Tipografia Emmedi di Mart.

Imprese storiche con più di 60 anni di anzianità: Gulliver di Bertozzi Vittoriano da 60 anni sartoria a Lucca; Cooperativa Apuana Vagli Sopra Societa' Cooperativa da 60 anni escavazione marmo a Vagli; Paoli Lino da 60 anni commercio – artigianato a Lucca; Marfisa di Cerri Marfisa & C. snc da 62 anni alimentari a Capannori; C.L.L.A.T. Commercio Lavorazione Lamiere Affini Toscana spada 63 anni lavorazione lamiere a affini a Altopascio; Bar Pucci di Nesti Manola da 65 anni ristorazione a Molazzana; Pasticceria Bar Sottopoggio di Moilu Di Moira Luchi & c sas da 66 anni bar pasticceria a Capannori; Panificio Stefani di Paolo e Simona snc da 66 anni panetteria a Capannori; Autofficina Dal Pino di Dal Pino Massimo & c. snc da 68 anni autoriparazione a Lucca; Marchini Costruzioni srl da 72 anni costruzioni edili a Capannori; Ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni, da 80 anni commercio al dettaglio a Barga; Domenici Anna Lisa da 88 anni alimentari a Camaiore; Bagno Venusta 2 di Cipriani Dalia da 88 anni stabilimento balneare a Camaiore; Bertolini Carlo da 88 anni merceria a Sillano – Giuncugnano; Rossi Marialbis in Biagioni da 92 anni bar tabacchi a Molazzana; Termoidraulica F.lli Sainati srl da 97 anni impianti termoidraulici ed elettrici a Altopascio; Gasperetti srl da 99 anni tipografia - editoria – grafica a Barga; Ristorante Pizzeria "A Bimbotto" di Bimbotto sas di Tofanelli Nicola e c. da 108 anni ristorazione a Capannori.

Premi per essersi distinti nella loro attività d'impresa: Antica Locanda di Sesto di Tomei Raffaella, Bertolacci Ida & C. snc (Lucca) per l'internazionalizzazione; Della Buona srl (Pietrasanta) e KME ITALY spa (Barga) per la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale.

Maestri Artigiani: Marcella Franchi dell'impresa Biondo Platino di Franchi Marcella e c sas con sede a Gallicano per l'attività di acconciatrice; Giovanni Morelli dell'impresa M.G. Arredamenti di Morelli Giovanni con sede a Camaiore per l'attività di costruzioni e riparazioni mobili e infissi; Priscilla Borri dell'impresa Fantasticarte snc di Priscilla Borri e Antonio Croci con sede a Massarosa per l'attività di lavorazione della cartapesta e la costruzione di carri carnevaleschi; Stefano Pedonesi dell'impresa Laboratorio orafo Pedonesi Bruno di Pedonesi Stefano con sede a Lucca per l'attività di fabbricazione di gioielleria e bigiotteria.

“Buon lavoro!” è stato infine l’augurio rivolto dal presidente della camera di commercio ai premiati a conclusione della cerimonia.



Foto Alcide