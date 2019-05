Economia e lavoro



In San Francesco la premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico"

sabato, 18 maggio 2019, 17:07

di francesca sargenti

Domani, 19 maggio alle 10, nell'Auditorium Chiesa di San Francesco, nel corso della cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca saranno premiati i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, le imprese "storiche", ovvero aziende con più di 60 anni di attività, e le imprese che si sono particolarmente distinte nell'ambito dell'internazionalizzazione, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente.

La cerimonia si concluderà con la consegna degli attestati di Maestro Artigiano, riconoscimenti attribuiti dalla Camera di Commercio previo parere della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana al titolare di impresa artigiana del settore artistico o tradizionale con lo scopo di valorizzare specifiche competenze e creare nuove opportunità di lavoro sul territorio tramite l'insegnamento dei mestieri nelle "botteghe scuole", cioè i laboratori dei maestri artigiani stessi.

Tutto nasce dalla consapevolezza che la pratica e la manualità sono indispensabili per imparare. Non basta "il sapere", ma oltre all'esperienza è richiesto anche l'attitudine all'insegnamento, al trasferimento delle competenze.

Nelle Botteghe Scuola il Maestro Artigiano insegna, trasferisce le proprie capacità. Gli allievi acquisiscono competenze legate alla tradizione o all'arte del nostro territorio che altrimenti rischierebbero di scomparire a causa della modernità, dell'automazione.

Questo l'elenco degli altri premiati:

Imprese storiche con più di 60 anni di anzianità

Gulliver di Bertozzi Vittoriano da 60 anni sartoria a Lucca; Cooperativa Apuana Vagli Sopra Societa' Cooperativada 60 anni escavazione marmo a Vagli; Paoli Lino da 60 anni commercio – artigianato a Lucca; Marfisa di Cerri Marfisa & C. snc da 62 anni alimentari a Capannori; C.L.L.A.T. Commercio Lavorazione Lamiere Affini Toscana spada 63 anni lavorazione lamiere a affini a Altopascio; Bar Pucci di Nesti Manola da 65 anni ristorazione a Molazzana;Pasticceria Bar Sottopoggio di Moilu Di Moira Luchi & c sas da 66 anni bar pasticceria a Capannori; Panificio Stefani di Paolo e Simona snc da 66 anni panetteria a Capannori; Autofficina Dal Pino di Dal Pino Massimo & c. snc da 68 anni autoriparazione a Lucca; Marchini Costruzioni srl da 72 anni costruzioni edili a Capannori; Ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni, da 80 anni commercio al dettaglio a Barga; Domenici Anna Lisa da 88 anni alimentari a Camaiore; Bagno Venusta 2 di Cipriani Dalia da 88 anni stabilimento balneare a Camaiore; Bertolini Carlo da 88 anni merceria a Sillano – Giuncugnano; Rossi Marialbis in Biagioni da 92 anni bar tabacchi a Molazzana; Termoidraulica F.lli Sainati srl da 97 anni impianti termoidraulici ed elettrici a Altopascio; Gasperetti srl da 99 anni tipografia - editoria – grafica a Barga; Ristorante Pizzeria "A Bimbotto" di Bimbotto sas di Tofanelli Nicola e c. da 108 anni ristorazione a Capannori.

Premi per essersi distinti nella loro attività d'impresa

Antica Locanda di Sesto di Tomei Raffaella, Bertolacci Ida & C. snc (Lucca) per l'internazionalizzazione; Della Buona srl (Pietrasanta) e KME ITALY spa (Barga) per la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale

Maestri Artigiani

Marcella Franchi dell'impresa Biondo Platino di Franchi Marcella e c sas con sede a Gallicano per l'attività di acconciatrice; Giovanni Morelli dell'impresa M.G. Arredamenti di Morelli Giovanni con sede a Camaiore per l'attività di costruzioni e riparazioni mobili e infissi; Priscilla Borri dell'impresa Fantasticarte snc di Priscilla Borri e Antonio Croci con sede a Massarosa per l'attività di lavorazione della cartapesta e la costruzione di carri carnevaleschi; Stefano Pedonesidell'impresa Laboratorio orafo Pedonesi Bruno di Pedonesi Stefano con sede a Lucca per l'attività di fabbricazione di gioielleria e bigiotteria