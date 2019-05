Istituti scolastici dell'Oltreserchio, cresce la collaborazione tra scuola e Comune: tanti gli interventi di manutenzione in programma

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 20 maggio 2019, 17:53

Grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dall’Istituto per il Credito sportivo, nel prossimo triennio enti pubblici e associazioni sportive della provincia di Lucca potranno usufruire, oltre che dei contributi a fondo perduto erogati dalla Fondazione, anche di mutui a tasso ‘super-agevolato’ messi...

domenica, 19 maggio 2019, 17:56

Diamanti, rimborsate tutto e subito. E' la prima volta che i lavoratori scioperano per difendere i propri clienti, perché solo così possono difendere il loro futuro. Lunedì 20 maggio, alle 10.30, tutti in Piazza S. Maria, a Lucca, poi in corteo fino a piazza San Giusto, lavoratori e clienti insieme

domenica, 19 maggio 2019, 12:31

Ha aperto sulle note di Johann Sebastian Bach la cerimonia per le premiazioni della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla camera di commercio di Lucca per celebrare imprenditori e dipendenti che con il loro impegno rappresentano il tessuto vivo dell’economia lucchese

sabato, 18 maggio 2019, 17:07

Domani, 19 maggio alle 10, nell'Auditorium Chiesa di San Francesco, nel corso della cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca saranno premiati i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità

sabato, 18 maggio 2019, 09:39

Per il secondo anno consecutivo l'Istituto Italiano per la Sicurezza è al fianco della Fondazione Lazzareschi per l'organizzazione diObiettivo Zero, il progetto sulla Sicurezza aziendale, giunto alla 15^ edizione, con il quale la Fondazione premia le aziende meritevoli del settore cartario

venerdì, 17 maggio 2019, 17:59

Uniti non solo tra sigle sindacali Cgil Spi, Fnp Cisl e Uil ma anche tra pensionati e nuove generazioni in una battaglia che, sottolineano, è da giocare sullo stesso fronte e per obiettivi comuni. E alla chiamata rispondono subito 300 pensionati lucchesi